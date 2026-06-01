Kaliňák pri nemocnici zlyhal: KDH predložilo návrh na jeho odvolanie z postu ministra

Foto: TASR/Jakub Kotian

Lucia Mužlová
TASR
Poslanci opozičného KDH v pondelok odovzdali v podateľni Národnej rady (NR) SR návrh na odvolanie ministra obrany SR Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Vyčítajú mu zlyhania pri stavbe nemocnice v Prešove.

Mimoriadna schôdza NR SR má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do siedmich dní. Predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter na tlačovej konferencii uviedol, že poslanci strany nemajú záujem o otvorenie schôdze. Vyhlásil, že držia Kaliňákovi palce, aby sa práce v termínoch stihli. Na odvolávaní sa nezúčastnia.

„Pán minister Kaliňák podľa nášho názoru zlyhal, fatálne zlyhal pri výstavbe prešovskej nemocnice. Všetko zahmlieva, chodí žoviálne po médiách a teší sa na to, že parlament asi opäť neotvorí schôdzu. My ho vyzývame na otvorenú diskusiu o prešovskej nemocnici. Zjavne sa bojí, do médií nechce chodiť s expertmi na zdravotníctvo,“ poukázal poslanec hnutia Peter Stachura.

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Kaliňák odmieta tvrdenia o predražení stavby

Kaliňák koncom apríla oznámil, že rezort obrany pozastavil výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove. Dôvodom bola kontrola kvality vyhotovenia prác na nosných prvkoch stavby. Rezort obrany vlani uzavrel zmluvu na rozvoj a modernizáciu fakultnej nemocnice s poliklinikou v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH.

Zhotoviteľom bola skupina dodávateľov, ktorú zastupovala spoločnosť Bekor. Kaliňák avizoval odstúpenie od zmluvy na základe výsledkov kontroly. Obstarávateľ uzavrel zmluvu o dielo na zhotovenie prešovskej nemocnice so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi. Zároveň na dokončenie prešovskej nemocnice bola vypísaná nová súťaž.

Kaliňák tento týždeň odmietol tvrdenia o predraženej stavbe. Kritiku opozície označil za „falošné útoky“ s cieľom zastaviť výstavbu. Spoločne s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD) vyhlásili, že stavebný dozor nezlyhal.

Nová nemocnica má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia s celkovým počtom 1009 lôžok s možnosťou plnohodnotnej reprofilizácie na 1200 lôžok. Projekt je realizovaný ako strategická investícia.

