Samuel Tomeček prežíva najkrajšie obdobie: Fotky s malým Tristanom hovoria za všetko

Rodinné okamihy patria k tým, ktoré si človek uchováva najdlhšie. O to silnejšie bývajú vtedy, keď sa počas jedného dňa spojí hneď niekoľko výnimočných udalostí.
Spevák a bývalý účastník speváckej súťaže Superstar Samuel Tomeček sa na Instagrame pochválil fotkami svojej rodinky, na ktorých nechýba jeho partnerka Dominika Krommel ani ich synček Tristan. Fanúšikom ukázal zábery z dní, ktoré boli pre neho mimoriadne výnimočné. Rodina totiž oslávila krstiny malého Tristana, jeho polročné narodeniny aj Samuelove narodeniny, a to všetko v jednej krásnej atmosfére plnej dojatia, radosti a vďačnosti.
V jeden deň sa spojilo viacero veľkých momentov
Samuel Tomeček sa netajil tým, že posledné dni preňho mali veľmi osobný význam. Na sociálnej sieti zverejnil rodinné zábery a k nim pripojil slová plné nehy. Najväčšiu pozornosť venoval svojej rodine, ktorá je dnes pre neho tým najdôležitejším.
„Moja rodinka,“ napísal spevák k fotografiám, na ktorých zachytil svoju partnerku Dominiku Krommel a ich syna Tristana. „Ďakujem vám za tieto krásne dni,“ dodal v príspevku. Nešlo pritom len o obyčajnú oslavu, ale o chvíle, ktoré si ako otec a partner veľmi váži.
