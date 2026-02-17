Pád, ktorý spustil vlnu strachu: Modelka Simona Krainová prezradila, čo sa naozaj stalo

Jeden obyčajný pád dokázal spustiť vlnu starosti aj množstvo otázok na jej škaredé zranenie.
Modelka Simona Krainová, ktorá je dlhodobo známa dôslednou starostlivosťou o svoju postavu, telo a zdravý životný štýl, včera na svojom Instagrame zverejnila fotografiu, na ktorej ukázala zranenie, ktoré utrpela počas behu v Dominikánskej republike, kde sa momentálne nachádza. Spočiatku neuviedla, čo sa presne stalo, no napriek rôznym dohadom sa napokon rozhodla situáciu vysvetliť a fanúšikom priblížila skutočný priebeh udalosti priamo v príspevku.
Pád, ktorý vyzeral horšie, než v skutočnosti bol
Krainová priznala, že nejde o dramatickú nehodu, ako si niektorí mohli myslieť, a reagovala aj na veľkú vlnu obáv. „Tak to som naozaj netušila, že jeden obyčajný pád spustí takú lavínu správ a obáv o moje zdravie. Ste neuveriteľne láskaví. Ďakujem za všetky správy, podporu aj starostlivosť. Vážim si to viac, než si myslíte,“ odkázala fanúšikom.
Vysvetlila tiež, prečo sa rozhodla situáciu objasniť. „Keď mi tu včera celý deň zvonil telefón od novinárov, pochopila som, že je asi čas sa k tomu vyjadriť, aby som nespúšťala zbytočnú lavínu hystérie. Pretože sa naozaj nič nedeje,“ uviedla.Samotný pád opísala veľmi stručne. „Nespadla som z motorky, ani z lietadla, ani z koňa. Spadla som pri behu. Bodka,“ napísala.
Pridala aj úsmevnú reakciu svojho manžela: „Keď som celá od blata s roztrhanými legínami a doškriabaná od krvi prišla po manžela do fitka, tiež si myslel, či som náhodou nespadla z motorky. Vôbec mi nenapadlo, že by si niekto mohol myslieť niečo iné. Veď viete, ako behám ako blázon.“
Pri páde zohralo úlohu podcenenie terénu i chvíľková nepozornosť. „Nevšimla som si blato, podcenila som terén a príroda mi len pripomenula, že tu nie sme na vyleštenej atletickej dráhe. Je to divoké, občas krkolomné a ja som sa práve pozerala viac okolo seba než pod nohy,“ priblížila okolnosti. Následky našťastie neboli vážne. „Výsledok? Pár škrabancov, modrina, narazený zadok. Som v poriadku, len trochu pomliaždená. Našťastie nič zlomené,“ doplnila.
