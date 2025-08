Žiadne trestanie sa a obmedzovanie. Modelka Simona Krainová prezradila svoju tajnú zbraň na udržanie postavy

Zdravý životný štýl neznamená odopieranie ani neustály výkon. Simona Krainová ukazuje, že aj bez extrémov sa dá cítiť dobre, vyzerať skvele a zároveň si život naplno užívať.

Ako napísal magazín Eva, Simona Krainová sa pri cvičení a stravovaní neriadi presnými pravidlami ani tabuľkami. Dôležitejšie je pre ňu počúvať svoje telo, používať zdravý rozum a vybudovať si návyky, ktoré vydržia dlhodobo. Pohyb má síce v dennom programe, no nerobí z neho povinnosť za každú cenu. Každý deň je iný a kľúčom je vedieť sa prispôsobiť podľa toho, ako sa človek cíti fyzicky aj psychicky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa simonakrainova (@simonakrainova)

Nie trest, ale rutina

Modelka odmieta predstavu, že by cvičenie malo byť trestom za to, čo sme počas dňa zjedli. „A hlavne nie: Dneska idem behať, lebo som sa prejedla. Dneska plank, lebo som mala fľašu vína. Takto to naozaj nefunguje, baby. To je snáď jasné,“ hovorí Krainová.

Namiesto toho si vybudovala vlastný systém, ktorý sa opiera o každodenný pohyb, napríklad ranný beh spojený s niekoľkými minútami planku. „Tu máte moje ranné „kombo“ po 10 km behu. Klasiky, ktoré robím takmer denne, a plank nikdy nevynechávam,“ opisuje.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa simonakrainova (@simonakrainova)



Cvičí takmer denne, no bez zbytočného tlaku na výkon. „Niekedy 6 minút, inokedy odpadnem po troch. Záleží na tom, či sa v ten deň cítim ako Wonder Woman a spala som osem hodín, alebo som sa v noci prehadzovala so stresom v hlave. Aj ja mám dni, keď ma všetko bolí, keď sa mi nechce. A musím sa donútiť. Nie je to tak, že po 10 rokoch cvičenia zapneš vypínač a ideš na baterku. To nemá v zadku nikto. Ani ja. Všetko je to len o hlave,“ dodáva úprimne.

Nepotrebuje gramáž, ale zdravý rozum