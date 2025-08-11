Pacient utrpel popáleniny: Vo vranovskej nemocnici horelo lôžko na chirurgickom oddelení, hasiť musel personál

V nemocnici vo Vranove nad Topľou v nedeľu (10. 8.) popoludní na chirurgickom oddelení horelo lôžko. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove na sociálnej sieti, požiar ešte pred príchodom hasičov uhasil personál pomocou hasiaceho prístroja.
Následkom požiaru pacient utrpel popáleniny hornej aj dolnej končatiny. „Hasiči následne miesto požiaru skontrolovali termokamerou, odvetrali zadymené priestory a pomohli pri presune pacienta na nové lôžko,“ doplnili.
Požiar vznikol úmyselným zapálením
Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie lôžka pacientom. Škoda bola predbežne vyčíslená na 3000 eur. Na mieste zasahovali dvaja príslušníci HaZZ z Vranova nad Topľou s jedným kusom techniky a zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku