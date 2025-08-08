Oznámila skvelú správu. Veľká novinka Martiny Schindlerovej, ktorá mnohých príjemne prekvapí, fanúšikovia sú nadšení

Ak sa doteraz neobjavil spevák, pri ktorom by vám z jeho spevu naskočila husia koža, stačí si pustiť časť z prespievaného hitu od známej speváčky. Tá sa totiž postarala o ovácie od fanúšikov, ktorí neskrývali radosť z jej novinky. Na sociálnej sieti zverejnila krátke video, kde predviedla spevácky počin, z ktorého budú mnohí vedľa.
Opäť tak nenechala vydýchnuť svojich priaznivcov a prichystala si pre nich kombináciu emócií, precítenia a zlata v hrdle. Najprv sa mnohí potešili zo správy, v ktorej oznámila ostatným svoje plány týkajúce sa koncertu v košickej Steel Aréne. Ide o veľkolepú bondovskú šou, ktorú už Martina Schindlerová predviedla v hlavnom meste začiatkom tohto roka, no rozhodla sa, že vo februári 2026 čaká aj fanúšikov na východnom Slovensku nezabudnuteľný zážitok.
Prespievala evergreen
Bývalá finalistka talentovej šou SuperStar sa tentoraz opäť postarala o menší ošiaľ na Instagrame, kde zverejnila spomínané video. Zachytáva umelkyňu, ako spieva jeden song, no ten nie je jej autorským počinom. Ide o skladbu, na ktorú si spomínajú hlavne staršie ročníky, takže u mnohých zrejme vyvolá nostalgiu za minulými časmi.
„Oldschool. Hadám, kadiaľ ísť – slovenská verzia nesmrteľnej Love Story. Pocta starým hitom, ktoré stále vedia pohnúť srdcom,“ uviedla Martina do popisku k videu.
Následne označila tých, s ktorými spolupracovala a nezabudla napísať, kto sa v skutočnosti skrýva za krásnou skladbou. „Pieseň „Hádam, kadiaľ ísť“ od Jany Kocianovej (1971) je slovenskou verziou svetoznámeho hitu „Where Do I Begin“, ktorý preslávil Andy Williams (úvodná pieseň k filmu Love Story z roku 1970),“ informovala ďalej speváčka na Instagrame.
