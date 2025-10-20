Oznámila skvelú správu, ktorá mnohých odrovná. Erika Judínyová sa po dlhých rokoch dočkala a priznala zmenu v živote

V porovnaní s inými známymi tvárami nie je moderátorka Smotánky až taká otvorená. Ak prezradí niečo zo svojho súkromia, ide o vzácnu chvíľu, ktorá rozhodne nie je na každodennom poriadku. Občas vyjde s pravdou von, čo sa deje u nej za zatvorenými dverami, no nie je to často.
Aj pri pohľade na jej Instagram možno zistiť, že svoje súkromie fanúšikom takmer vôbec neukazuje. Väčšinou jej priaznivci môžu vidieť zábery z nakrúcania obľúbenej Smotánky, a taktiež zaujímavé outfity, ktoré Erika Judínyová zvolila pre danú časť relácie. Avšak, to čo sa deje u nej a jej manžela Štefana Skrúcaného, vedia len oni. Portál Koktejl však prišiel so zaujímavou informáciou z ich života.
Začala sa u nich nová životná etapa
V Smotánke mapuje dianie v slovenskom a českom šoubiznise, no čo sa deje u nej v rodine? Zrejme si prísne strážia svoj život aj pre 5-ročnú dcérku Ellu, ktorú vychovávajú. Párkrát ju moderátorka ukázala na sociálnej sieti, čomu sa zakaždým jej fanúšikovia potešili a zahrnuli ju príjemnými reakciami. Radosť im spraví tiež novinka, ktorá sa udiala v živote trojčlennej rodinky.
Už je to niekoľko rokov, odkedy sa dvojica rozhodla pre vlastný dom v lukratívnej časti Bratislavy. Hoci si museli dlhšie počkať, oplatilo sa a nastal okamih, na ktorý tak čakali. „Áno, bývame už v novom,“ potvrdila Erika. Známy herec už v lete prezradil, že sa budú sťahovať, no nebolo isté, kedy k tomu presne dôjde. A taktiež uviedol, že si radšej počkajú, kým bude všetko hotové a až potom sa nasťahujú do nového hniezdočka lásky.
