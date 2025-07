Oznámil skvelú správu. Veľká novinka herca zo Sľubu, ktorá mnohých príjemne prekvapí, začína uňho životná zmena

Hoci si posledné týždne nemá čas ani len vydýchnuť, nesťažuje sa. Reč je o známom humoristovi a hercovi Štefanovi Skrúcanom, ktorý momentálne hviezdi v úspešnom retro seriáli z 80. rokov. Nielenže sa obracia v práci a pred kamerami je momentálne varený-pečený, ani v súkromí sa rozhodne nenudí. Obzvlášť nie teraz, keďže sa pomaly končí jedna fáza a začína nová, z ktorej sa herec veľmi teší.

Kým diváci odrátavajú dni do štartu druhej série Sľubu, ktorý má momentálne letnú pauzu, herci nemajú prestávku a nakrúcajú ostošesť. Vrátane Štefana Skúcaného, ktorý hrá jednu z postáv, významného pohlavára Štefana. Ako sám priznal v rozhovore pre Topky, má čo robiť, a to aj spolu so svojimi kolegami, s ktorými je denne na pľaci. „Nasadili sme také pekelné tempo cez leto, že keby sme si nevydupali nejaké dovolenky, tak robíme pomaly každý deň. Ale zase je príjemné byť súčasťou úspešného projektu,“ vyšiel s pravdou von.

Na programe má prácu a zážitky

Napriek nabitým dňom v práci si predsa len doprial voľno, ktoré využil a so svojou manželkou a moderátorkou Erikou Judínyovou a ich dcérkou Ellou sa vybrali do zahraničia, kde prežili nezabudnuteľné chvíle.

„My sme s Erikou závislí na Taliansku – jedna návšteva je zimná, taká nákupná, a druhá letná, oddychová. Máme to tam radi a druhú polovicu leta si nechávame otvorenú, ako nám vyjde,“ prezradil Štefan Skrúcaný, ktorý tiež nevylučuje Chorvátsko.

Taktiež má mnoho kamarátov po celom Slovensku, ktorým sľubuje, že ich príde pozrieť, takže je možné, že bude obdivovať aj krásy slovenských miest. Herec tak zbiera zážitky z výletov, no to nie je jediné, čo ho čaká. Možno povedať, že sa blíži jedno dobrodružstvo, na ktoré sa dal so svojou milovanou rodinou.

Ako to vyzerá so sťahovaním?