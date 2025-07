Otec bol z neho nešťastný. Herec zo Sľubu vyšiel s pravdou von o svojej ťažkej minulosti, ktorá mnohých zaskočí

Hrá v úspešnom seriáli, ktorý ho dostal do vôd šoubiznisu a zároveň mu otvoril dvere k ponukám, ktoré sa k nemu budú čoskoro len tak hrnúť. Pôsobí sebavedome a spokojne, napokon každý by bol taký na jeho mieste. Úspechu však predchádzali pády a kríza, ktoré ho položili na kolená. K herectvu totiž uňho viedla tŕnistá cesta, počas ktorej premýšľal, čomu sa vlastne v živote chce venovať.

Stáva sa, že sa každý aspoň raz v živote ocitne na križovatke a premýšľa, ktorým smerom sa vydá. Podobne to bolo aj u Kristiána Barana, ktorý podľa Evity narobil poriadne prešľapy. Predtým, ako ho diváci spoznali v úlohe telocvikára Michala v Sľube, si herec prešiel komplikovanou cestou, ako sám naznačil v rozhovore pre podcast TBH s Hanou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Do školy chodiť nechcel

Herec mal obdobie, keď bol poriadnym rebelom. Hoci mal nábeh na toto kreatívne povolanie už po skončení základnej školy, zaváhanie ho nakoniec priviedlo do školy, ktorá mala od umenia ďaleko. „Rozhodol som sa študovať na technickej škole. Urobil som prijímačky na umeleckú školu, ale nešiel som tam. Nebol som si istý, či ma to vie uživiť,“ priznal Kristián, ktorý mal ďaleko od pedantného žiaka, poslušne sediaceho v lavici.

Očividne ho škola, ktorú si vybral, nebavila, čo dával patrične najavo. Prirodzene, že jeho otec nebol z toho nadšený. „Školu sme vtedy mali rozdelenú na teóriu a prax a robil som strašne veľa problémov, nechcel som tam chodiť. Nechodil som ani do jednej firmy na prax, otec bol už zo mňa „na prášky“. Vôbec ma to nebavilo, vtedy som mal rebelské obdobie,“ zalovil herec v pamäti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Seriál Sľub (@slub.markiza)

Ako ďalej spomenul, vraj mával depresie, no pomohla mu jedna vec. Vďaka tomu si uvedomil, čo mu robí radosť. „Počas týždňa teórie som chodieval do mesta. Tam som si všetku depresiu vybíjal na tom, že som robil šaša. Všetkých som bavil a zistil som, že aj mňa toto baví,“ ozrejmil umelec, ktorý po dokončení školy smeroval na konzervatórium. Dnes si nevie predstaviť, že by sa venoval niečomu inému než herectvu.