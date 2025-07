Nenechajte letné horúčavy, aby uhasili vášeň v posteli. Vďaka týmto trikom a polohám sa potu navyše nemusíte obávať

Je príliš teplo a vy sa potíte aj bez toho, aby ste na sebe potrebovali cítiť váhu ďalšieho človeka. Letné horúčavy sa môžu rýchlo stať zabijakom vášne v spálni a hoci sa nájdu ľudia, ktorí riskujú a vynahradia si to na festivaloch či kúpaliskách, my sme sa rozhodli pomôcť nájsť riešenie tým, ktorí preferujú súkromie vlastného domova.

Ako píše portál Metro, prvoplánovou možnosťou, ako túto lepiacu a spotenú situáciu vyriešiť, je presunúť intímnosti do sprchy. Voda vás nielen zbaví potu, ale ak zvolíte studenú, pomôže vám aj schladiť sa. Jediné, na čo by ste nemali zabudnúť, je to, že voda vás zbavuje prirodzenej vlhkosti, a tak ju treba nahradiť silikónovým lubrikantom, ten na báze vody totiž do sprchy nie je vhodný.

Najlepšie polohy na leto

K najvhodnejším polohám v horúčavách patrí z klasík napríklad obrátená kovbojka. Hoci je poloha „obrátená kovbojka“ takmer rovnaká ako klasická kovbojka, fakt, že vaše hrudníky a ústa nie sú otočené k sebe, schladeniu trochu napomáha. Je to skvelý výhľad pre osobu dole a osoba hore sa nemusí príliš namáhať, aby veľa cítila. Táto poloha je navyše skvelá na stimuláciu klitorisu a análu.

Portál sheknows zas navrhuje polohu na psíka, avšak po stojačky. Starý spoľahlivý psíček vám a vašej partnerke umožní vychutnať si všetky druhy penetrácie zozadu. Namiesto toho, aby ste však boli obaja pritlačení na teplé prikrývky, budete mať oveľa viac vzduchu cirkulujúceho okolo vašich tiel, ak ho skúsite po stojačky, napríklad opretí o stenu. Táto poloha je navyše vhodná aj do sprchy a tak máte 2 v 1.

Pre tých odvážnych portál navrhuje skúsiť polohu motýľa. Tá tiež milencov presúva z postele, avšak tentokrát im káže nájsť nejaký chladný povrch, kam by si žena mohla ľahnúť, napríklad skrinku či stôl. Žena pri tejto polohe leží na chrbte, zatiaľ čo muž stojí medzi jej nohami. A ak chcete zabezpečiť, aby medzi vašimi telami prúdilo viac vzduchu, stačí keď si žena vyloží chodidlá na mužove ramená. Táto obmena navyše zabezpečí intenzívnejšiu stimuláciu.

Sex môže byť aj o hraní