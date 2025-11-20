Orbán tvrdo proti Bruselu: Žiadne peniaze na pomoc Ukrajine, označil ju za vojnovú mafiu

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Viktor Orbán označil pomoc Ukrajine za posielanie peňazí "skorumpovanej ukrajinskej mafii".

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok na Facebooku reagoval na list predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, v ktorej EK žiada od členských štátov Európskej únie viac financií na podporu Ukrajiny. Premiér v príspevku odmietol všetky tri návrhy foriem financovania Ukrajiny, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Von der Leyenová požiadala členské štáty EÚ o 135 miliárd eur a navrhla tri spôsoby financovania. Orbán označil všetky tri možnosti za absurdné a poznamenal, že zámerom Maďarska je zamerať sa na dosiahnutie mieru. K spomínanej sume premiér poznamenal, že je „cenou za pokračovanie vojny“.

Prvým návrhom formy financovania je, aby sa členské štáty zložili dobrovoľne z vlastných rozpočtov. Akoby nemali nič lepšie na práci. Druhou možnosťou je známy bruselský kúzelnícky trik – čerpanie spoločného úveru. Dnes na vojnu nie sú peniaze, takže za ňu zaplatia naše vnúčatá. Je to absurdné,“ píše v príspevku maďarský premiér.

Tretí návrh, ktorý označil Orbán za „pohodlné riešenie“, by sa týkal zmrazených aktív. Podľa maďarského premiéra sú dôsledky tejto možnosti nepredvídateľné a Úniu by čakalo množstvo súdnych sporov a kolaps eura.

Výroky o skorumpovanej ukrajinskej mafii

Voľme teda zdravý rozum. Prestaňme financovať vojnu, ktorú nemožno vyhrať, a posielať peniaze skorumpovanej ukrajinskej vojnovej mafii a sústreďme svoje úsilie na dosiahnutie mieru. Je čas vrátiť sa z bruselskej slepej uličky,“ uzavrel Orbán.

Predsedníčka EK v pléne Európskeho parlamentu (EP) 13. novembra v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine. Zdôraznila, že Komisia pracuje na možnostiach, ako pokryť finančné potreby Kyjeva na nasledujúce dva roky, k čomu sa na októbrovom summite EÚ prihlásili aj lídri členských štátov. Ako najefektívnejšie riešenie opäť označila takzvanú reparačnú pôžičku financovanú zo zmrazených ruských aktív.

