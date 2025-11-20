Telá nechali ležať na ulici, neskôr skončili v masových hroboch: Našli ruského veliteľa, ktorý je podozrivý z vrážd v Buči

Masaker v Buči bol jedným z najhorších v novodobej histórii.

Ukrajina oznámila, že identifikovala veliteľa jednotky ruskej armády ako podozrivého z niektorých vrážd, ktoré boli spáchané v ukrajinskom meste Buča neďaleko Kyjeva počas ruskej okupácie. Podľa Ukrajiny ide o dôležitý krok k odhaleniu štruktúry velenia stojacej za masovými popravami civilistov na predmestí ukrajinskej metropoly Kyjev. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Ruské jednotky zanechali telá ľudí ležať na uliciach Buče, keď sa odtiaľ koncom marca 2022 stiahli po niekoľko týždňov trvajúcej okupácii na začiatku invázie na Ukrajinu. Ukrajinské úrady tvrdia, že v masových hroboch našli viac než 450 tiel, zatiaľ čo v širšom okolí Buče boli zabité stovky ľudí.

Podozrivý je Jurij Vladimirovič Kim

Ukrajinskí prokurátori v rámci vyšetrovania už predtým označili za podozrivých desiatky ruských vojakov v prípade masakier v Buči. Teraz ale oznámili, že prvýkrát podozrievajú aj konkrétneho veliteľa jednotky ruských ozbrojených síl. Tieto úkony sú procesným krokom smerujúcim k možnému zatykaču.

„Dôkazy ukazujú, že Jurij Vladimirovič Kim je podozrivý z trestnej zodpovednosti za 17 vrážd a štyri prípady zlého zaobchádzania, ktoré úmyselne spáchali sily pod jeho velením v Buči,“ uviedla nadácia Global Rights Compliance vo vyhlásení, ktoré cituje aj zástupcu ukrajinského generálneho prokurátora Andrija Leščenka.

Kima úrady identifikovali ako veliteľa čaty v 76. výsadkovej divízii ruskej armády. Agentúra Reuters pripomenula, že na úlohu tejto divízie a iných ruských jednotiek v udalostiach v Buči poukázala v rámci svojich zistení zverejnených v máji 2022.

Nadácia uviedla, že údajná zodpovednosť Kima sa zakladá na vyšetrovaní, ktoré zahŕňalo svedecké výpovede, forenznú analýzu miesta činu a informácie z otvorených zdrojov, a že prípad preskúmala.

Kim, ktorý momentálne nie je v ukrajinskej väzbe, podľa vyhlásenia vo viacerých prípadoch „konkrétne nariadil svojim silám, aby lovili, ubližovali a zabíjali osoby, ktoré považoval za podporovateľov alebo pomocníkov ukrajinských ozbrojených alebo bezpečnostných síl“. Dôkazy tiež podľa nadácie svedčia o tom, že po zabití civilistov veliteľ nariadil svojim podriadeným, aby niektoré telá spálili s cieľom zakryť spáchaný zločin.

Posun vo vyšetrovaní

Nadácia tiež uviedla, že poznatky získané v tomto prípade naznačujú systematický plán, ktorý predpokladá zapojenie ruského vedenia, a sú základom pre ďalšie vyšetrovanie, ktoré bude potrebné na potvrdenie tejto skutočnosti.

„Posunuli sme sa ďalej od stíhania páchateľov na nižších pozíciách – teraz odhaľujeme reťazec veliteľských rozhodnutí, prostredníctvom ktorých sa bežné rozkazy zmenili na masové popravy civilistov,“ povedal prvý zástupca náčelníka ukrajinskej polície a vedúci vyšetrovacieho oddelenia Maxym Cuckiridze.

Moskva podľa Reuters označuje masakry v Buči za „podvod a falošnú inscenáciu“. Ruské ministerstvo obrany na otázky týkajúce sa tohto prípadu neodpovedalo. S Kimom sa agentúre Reuters nepodarilo priamo spojiť.

