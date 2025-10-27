Orbán sa stretol s pápežom vo Vatikáne: Spoločnosť mu robila manželka, dcéry aj vnúčatá. Svätého otca žiadal o podporu mieru

Pápež Lev XIV. prijal v pondelok vo Vatikáne na súkromnej audiencii predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, s ktorým hovorili o snahách smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. Premiér to uviedol v príspevku na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Požiadal som Svätého otca, aby podporil protivojnové úsilie Maďarska,“ napísal Orbán. „Svet si pomaly zvyká na vojny. Počas posledných dvoch desaťročí sa vojenské konflikty objavujú po celom svete – od Kaukazu cez Blízky východ až po ničivú trojročnú rusko-ukrajinskú vojnu v našom susedstve,“ dodal maďarský premiér.
Svet si na vojnu pomaly zvyká
Podľa neho je svet z vojny najprv v šoku, ten postupne prechádza do smútku a nakoniec si svet na vojnu pomaly zvyká. Orbán v príspevku vyhlásil, že Budapešť sa chce vyhnúť vojnovej horúčke, ktorá sa šíri po celom svete, a preto od vypuknutia rusko-ukrajinskej vojny organizuje protivojnovú koalíciu. O snahách Maďarska chce informovať okrem pápeža aj predsedníčku talianskej vlády Giorgiu Meloniovú.
Orbána k pápežovi sprevádzali manželka Anikó Lévaiová, štyri dcéry, šesť vnúčat a zať István Tiborcz. Na fotografiách zverejnených zahraničnými tlačovými agentúrami chýbal syn Gáspár, uviedol server szeretlekmagyarorszag.hu.
Talianske médiá predtým uviedli, že pápež Lev XIV. prijme maďarského premiéra, ktorý sa popoludní v Ríme stretne aj s Meloniovou. Server telex.hu pripomenul, že Orbán sa s pápežom Levom XIV. stretol prvýkrát od jeho nástupu do úradu hlavy katolíckej cirkvi.
Trump urobil chybu
Americký prezident Donald Trump uvalením sankcií na ruské ropné spoločnosti urobil chybu. Vyhlásil to v pondelok v Ríme pre tamojší denník La Repubblica predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s tým, že Trumpa presvedčí, aby sankcie zrušil. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Čoskoro budem vo Washingtone, aby som to osobne prediskutoval s prezidentom Trumpom. Naším cieľom je vybudovať udržateľný systém pre maďarskú ekonomiku. Maďarsko je veľmi závislé od ruskej ropy a plynu. Bez nich by ceny energií prudko vzrástli a mohol by nastať aj problém s dodávkami energií,“ povedal Orbán pre taliansky denník.
Odstrihnutie od ruských energií
Spojené štáty očakávajú, že krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu a plyn – vrátane Maďarska, Slovenska či Turecka – vypracujú a implementujú plán pre postupné odstrihnutie sa od ruských energií. Povedal to veľvyslanec Spojených štátov pri NATO Matt Whitaker v rozhovore pre americkú televíziu Fox News.
Upozornil na to v pondelok server hvg.hu. Server pripomína, že Spojené štáty minulú stredu uvalili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti – Rosnefť a Lukoil. Minister financií USA Scott Bessent ich zdôvodnil tým, že Moskva nepreukazuje odhodlanie smerovať k mieru na Ukrajine.
