Orbán sa stretol s pápežom vo Vatikáne: Spoločnosť mu robila manželka, dcéry aj vnúčatá. Svätého otca žiadal o podporu mieru

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Pápež Lev XIV.
Podľa Orbána je svet z vojny najprv v šoku, ten postupne prechádza do smútku a nakoniec si svet na vojnu pomaly zvyká.

Pápež Lev XIV. prijal v pondelok vo Vatikáne na súkromnej audiencii predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, s ktorým hovorili o snahách smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. Premiér to uviedol v príspevku na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Požiadal som Svätého otca, aby podporil protivojnové úsilie Maďarska,“ napísal Orbán. „Svet si pomaly zvyká na vojny. Počas posledných dvoch desaťročí sa vojenské konflikty objavujú po celom svete – od Kaukazu cez Blízky východ až po ničivú trojročnú rusko-ukrajinskú vojnu v našom susedstve,“ dodal maďarský premiér.

Viac z témy Pápež Lev XIV.:
1.
Obavy má aj Pápež Lev XIV.: K dianiu v USA sa vyjadril už aj Svätý Otec, toto presne povedal
2.
Je jediný, koho tam pustia a nezabijú: Madonna vyzvala pápeža Leva XIV., aby navštívil Pásmo Gazy a zachránil nevinné deti
3.
Pápež Lev XIV. včera všetkých prekvapil: Spravil vec, ktorú nikto nečakal. Pre mladých má dôležitý odkaz
Zobraziť všetky články (33)

Svet si na vojnu pomaly zvyká

Podľa neho je svet z vojny najprv v šoku, ten postupne prechádza do smútku a nakoniec si svet na vojnu pomaly zvyká. Orbán v príspevku vyhlásil, že Budapešť sa chce vyhnúť vojnovej horúčke, ktorá sa šíri po celom svete, a preto od vypuknutia rusko-ukrajinskej vojny organizuje protivojnovú koalíciu. O snahách Maďarska chce informovať okrem pápeža aj predsedníčku talianskej vlády Giorgiu Meloniovú.

Foto: SITA/AP

Orbána k pápežovi sprevádzali manželka Anikó Lévaiová, štyri dcéry, šesť vnúčat a zať István Tiborcz. Na fotografiách zverejnených zahraničnými tlačovými agentúrami chýbal syn Gáspár, uviedol server szeretlekmagyarorszag.hu.

Talianske médiá predtým uviedli, že pápež Lev XIV. prijme maďarského premiéra, ktorý sa popoludní v Ríme stretne aj s Meloniovou. Server telex.hu pripomenul, že Orbán sa s pápežom Levom XIV. stretol prvýkrát od jeho nástupu do úradu hlavy katolíckej cirkvi.

Trump urobil chybu

Americký prezident Donald Trump uvalením sankcií na ruské ropné spoločnosti urobil chybu. Vyhlásil to v pondelok v Ríme pre tamojší denník La Repubblica predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s tým, že Trumpa presvedčí, aby sankcie zrušil. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Foto: SITA/AP

„Čoskoro budem vo Washingtone, aby som to osobne prediskutoval s prezidentom Trumpom. Naším cieľom je vybudovať udržateľný systém pre maďarskú ekonomiku. Maďarsko je veľmi závislé od ruskej ropy a plynu. Bez nich by ceny energií prudko vzrástli a mohol by nastať aj problém s dodávkami energií,“ povedal Orbán pre taliansky denník.

Odstrihnutie od ruských energií

Spojené štáty očakávajú, že krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu a plyn – vrátane Maďarska, Slovenska či Turecka – vypracujú a implementujú plán pre postupné odstrihnutie sa od ruských energií. Povedal to veľvyslanec Spojených štátov pri NATO Matt Whitaker v rozhovore pre americkú televíziu Fox News.

Upozornil na to v pondelok server hvg.hu. Server pripomína, že Spojené štáty minulú stredu uvalili sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti – Rosnefť a Lukoil. Minister financií USA Scott Bessent ich zdôvodnil tým, že Moskva nepreukazuje odhodlanie smerovať k mieru na Ukrajine.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravteBoli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte
Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“Urológ Ján Švihra: Vo vybraných prípadoch má obriezka stále veľký zmysel. Takto by mala vyzerať správna hygiena „tam dolu“
Brat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapiliBrat za Brata zbiera údaje možno aj o vás. Redaktorka bola 21 dní v top exotickej destinácii, výdavky ju prekvapili
Objavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikátObjavili sme klenot, nikdy ste o ňom nepočuli: Prešli sme sa po najstaršom drevenom moste v Európe a navštívili unikát
Jednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľovalJednu chcel označiť horiacou cigaretou, inú zase zbil do bezvedomia. Čím bol Picasso väčší sadista, tým lepšie maľoval
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac