Boli sme sa v Bratislave zaočkovať proti covidu bez registrácie: Rad nemal konca, ľudia vtipkovali o kukurici. Na toto sa pripravte

Očkovanie je dôležité a v našej krajine dostupné. Skúsenosti s pandémiou spôsobili, že na začiatku jesene sa o očkovaní proti chrípke, čiernemu kašľu, ovčím kiahňam alebo proti ochoreniu COVID-19 hovorí viac. Rozhodli sme sa vyskúšať očkovanie bez registrácie v bratislavskej Nemocnici KOCH. Ak sa tam chystáte aj vy, s týmto je potrebné počítať.
Autorka reportáže bola predtým už trikrát očkovaná, prvé dve dávky absolvovala v Senici, tretiu v Nitre. Keďže má oslabenú imunitu, rozhodla sa aj pre štvrtú dávku. Pripadalo jej to zodpovedné voči sebe aj ostatným.
Podľa odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR sa môžu záujemcovia registrovať prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) na stránke covidforms.nczisk.sk. Po registrácii im bude pridelený konkrétny termín očkovania. Možné je však prísť aj bez registrácie, no ako informuje ministerstvo, počet dávok novej vakcíny Comirnaty LP.8.1 pre neregistrovaných je obmedzený.
Cesta na miesto a prvé dojmy
Na termín sme čakali takmer mesiac, no žiadny e-mail ani SMS správa s potvrdením neprichádzali. Keď nám napokon termín prišiel práve v deň, keď sme začali pripravovať túto reportáž, pôsobilo to ako zvláštna náhoda. Už predtým sme sa totiž rozhodli využiť termín 24. októbra 2025 a ísť na očkovanie bez registrácie.
Na očkovanie sme sa vybrali do Nemocnice KOCH – GPN, s. r. o. na Partizánskej 27 v Bratislave, kde očkovanie prebieha pravidelne.
