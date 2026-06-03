Okamurova strana dostala pokutu: Za plagát, ktorý podnecoval k nenávisti, musí zaplatiť desaťtisíce

Foto: TASR (Barbora Vizváryová)

Nina Malovcová
TASR
Jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci pred niekoľkými mesiacmi odmietli vydať.

České vládne hnutie SPD je podľa súdu vinné z podnecovania k nenávisti, za čo mu uložil peňažitý trest vo výške troch miliónov korún (124 000 eur). Kauza sa týka kontroverzných predvolebných plagátov z roku 2024, hnutie však vinu odmieta. Pondelkový rozsudok Obvodného súdu pre Prahu 1 nie je právoplatný.

Obžalobe okrem hnutia čelil aj jeho predseda Tomio Okamura, jeho stíhanie je však prerušené, lebo ho českí poslanci pred niekoľkými mesiacmi odmietli vydať. Na základe správy stanice ČT24 informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

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