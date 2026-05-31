Ľudia obracajú každé euro: Domácnosti šetria už aj na potravinách, nie je to dobrá správa

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Potraviny obmedzuje čoraz viac ľudí.

Potraviny a bežné nákupy obmedzuje 40,8 % respondentov. Vyšší podiel ľudí uvádza už len oblečenie, voľný čas a dovolenky, teda položky, ktoré sa dajú odložiť alebo obmedziť jednoduchšie. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko realizovaného agentúrou AKO na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov koncom apríla 2026.

Na otázku „Znižujete v súčasnosti svoje výdavky na domácnosť? Ak áno, v ktorých oblastiach?“ odpovedali znižovaním výdavkov na potraviny a bežné nákupy štyria z desiatich opýtaných. Vyšší podiel ľudí uviedol už len šetrenie na oblečení a obuvi 50,9 %, na voľnom čase a zábave 50,1 % a na dovolenkách či cestovaní 43,3 %. Respondenti mali možnosť viacerých odpovedí, preto sumár presahuje 100 %.

Ľudia obmedzujú reštaurácie aj dovolenky

„Dovolenku možno odložiť, návštevu reštaurácie vynechať, nový spotrebič nekúpiť. Potraviny však patria k výdavkom, ktoré domácnosť rieši neustále. Ak štyria z desiatich respondentov hovoria, že znižujú výdavky aj na potraviny a bežné nákupy, je to signál, že finančný tlak sa dostal do každodenného rozhodovania,“ povedal riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích.

Ilustračná foto: Pexels

Na otázku „Ktoré výdavky domácnosti plánujete tento rok zo svojho finančného rozpočtu úplne vyradiť alebo už ste vyradili?“ 37,1 % respondentov potvrdilo reštaurácie, donášky alebo fastfood, 31,6 % respondentov vyradilo alebo plánuje vyradiť dovolenky a cestovanie, 31,6 % darčeky a nadštandardné výdavky a 31,5 % kaviarne a malé radosti.

Domácnosti sledujú každý výdavok

Pri potravinách však nejde o vyradenie sumy z domáceho rozpočtu, ale o obmedzovanie výdavkov, teda o zmenu finančného správania sa pri základnej položke. Znižovanie výdavkov na potraviny neznamená automaticky, že domácnosti kupujú menej jedla. Prieskum nezisťoval množstvo ani kvalitu nakupovaných potravín. Môže ísť o lacnejšie značky, dôslednejšie plánovanie nákupov, menej impulzívnych výdavkov alebo snahu menej plytvať. Dôležité však je, že úspory sa dotýkajú položky, ktorú domácnosti riešia opakovane a pravidelne.

„Šetrenie na potravinách je signál, že domácnosť už veľmi pozorne sleduje každý výdavok. V takej situácii pomáha neriešiť iba jednotlivé nákupy, ale pozrieť sa na rozpočet ako celok, ktoré platby sa opakujú, ktoré výdavky sú nevyhnutné a kde sa dá vytvoriť aspoň malá rezerva. Prevencia finančných problémov sa často začína práve pri včasnom prehľade o vlastných peniazoch,“ dodal riaditeľ inkasnej spoločnosti EOS KSI Slovensko Peter Dvornák.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
V Česku sa mohlo vytvoriť tornádo: Radar zachytil nebezpečný jav, preverujú škody

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac