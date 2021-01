Bol sexuálne zneužitý? Diváci vyčítajú seriálovému hitu Netflixu nedovolený sex aj rasizmus

Seriál Bridgerton spôsobil v uplynulé týždne ošiaľ. Jedna konkrétna scéna v ňom však mnohých šokovala. Dnes sme sa rozhodli pozrieť na to, čo ľudí najviac pobúrilo a prečo mu vyčítajú sexuálne násilie. Malo totiž vychádzať zo strany ženy a byť páchané na mužovi, navyše černochovi. Čo na túto kritiku prezradil samotný tvorca seriálu?

Ako sme vás informovali v našom prechádzajúcom článku, na Netflixe seriál Bridgerton pokoril rekord a videlo ho viac ako 63 miliónov divákov. Celkovo sa zaradil na piate miesto najsledovanejších seriálov tohto streamovacieho giganta vôbec. Mnohých divákov však pobúrila jedna sexuálna scéna, pri ktorej malo podľa nich dôjsť k sexuálnemu násiliu.

Sex bez súhlasu?

Kým niektorých zaujali pôsobivé dobové kostýmy alebo zasadenie do atraktívnej Regentskej éry Anglicka, ďalších očaril romantický príbeh alebo vášnivé scény. Ak ste sa nad jednou konkrétnou z nich, o ktorej bude dnes reč, hlbšie zamysleli, možno ste si uvedomili, že nespĺňala jeden z bodov, ktorý by mal byť základom pre zdravý sexuálny život. Chýbal pri nej totiž súhlas jednej zo strán.

Scéna, ktorá šokovala divákov

Rozruch spôsobila sekvencia, v ktorej nahnevaná a sklamaná Daphne prinúti počas sexu Simona k niečomu, s čím on výsostne nesúhlasí. Nepýta si od neho povolenie, jednoducho to urobí, čo samozrejme, značne naruší ich ďalší vzťah. Na jednej strane je dôležité podotknúť, že Daphne bola oklamaná, ale otehotnieť týmto spôsobom nie je tá najsprávnejšia cesta. Okrem toho bolo viac než jasné, že si Simon takéto zakončenie sexu skutočne neželá.

Práve na to sa rozhodli upozorniť diváci na sociálnych sieťach. Mnohí vyjadrili svoj pobúrený postoj voči tejto scéne, v ktorej doslova Daphne prinúti Simona, aby ju oplodnil. Niektorí sa pre príklad odvolávali aj na to, akú kontroverziu by vyvolalo, keby je to naopak.

Niektorým vadilo aj to, že tvorcovia práve na tejto scéne vystavali hlavnú zápletku, ďalej ju však ako znásilnenie alebo niečo nevhodné či zlé neriešili. Niektoré z reakcií dokonca upriamili pozornosť aj na rasizmus, ktorý môže v sebe niesť. Na tieto komentáre upozornil portál Insider.

“To, čo Daphne urobila Simonovi, bolo znásilnenie…”

Also what Daphne did to Simon was rape. And the fact that it was all pushed under his lies of “can’t and won’t” is even more disturbing considering he’s a male, but also a black male. #letstalk #Bridgerton — Agatha Ordinario (@_JimmyGotSoul) December 28, 2020

“Ignorovanie znásilnenia černocha bielou ženou je neprijateľné…”

Holding a partner down to force sexual completion and conception while they object is rape. Rape as a quirky plot device is unacceptable. Victim blaming and rapist justifying is unacceptable. Ignoring the relevance of a white woman raping a black man is unacceptable. #Bridgerton — christophications (@christophicates) December 29, 2020

Sexuálne násilie aj rasizmus

Témy rasizmu a sexuálneho násilia dokážu našou spoločnosťou skutočne rezonovať, práve preto divákov zaskočilo, že aj v seriáli, akým je Bridgerton sa nachádzajú. Režisér Chris Van Dusen objasnil svoje zámery v rozhovore pre Entertainment Weekly. Podľa jeho slov viedli množstvo dialógov o tom, ako túto scénu preniesť vhodne z knihy na divácke obrazovky.

Tento incident má súvisieť s celkovým vývojom postavy Daphne, ktorým si počas prvej série prechádza. “Začína ako dokonalá a nevinná debutantka s veľkými očami. Ďalej sledujeme, ako z nej vyrastá žena, ktorá sa zbavuje všetkých obmedzení, až nakoniec zisťuje, kto vlastne je a čoho je schopná,” opisuje, prečo sa rozhodol túto scénu zaradiť takýmto spôsobom do seriálu.

Pre pochopenie treba dodať, že knižná predloha Julie Quinn, podľa ktorej týchto osem dielom vzniklo, bola vydaná ešte v roku 2000, kedy možno spoločnosť vnímala tieto témy trochu inak než dnes. Pre vývoj a pochopenie vzťahu medzi Daphne a Simonom je však podstatná a vysvetľuje mnohé ich minulé aj ďalšie konania.

Je však otázne, ako sa ku nej správne postaviť, preto treba brať do úvahy aj názory divákov, ktorí s ňou nie sú stotožnení. Portál Junkee vydal k tejto problematike seriálu kritický článok a pohľad na vec. Hovorí, že režisér možno túto scénu zakomponoval v rámci cesty, ktorou Daphne prechádza, ale ignoruje pritom Simona, černocha, s ktorým tvoria rovnocenný pár.

On ako obeť?

Priniesli aj definíciu sexuálneho napadnutia, podľa ktorej ide o pohlavný styk s druhou osobou bez jej súhlasu a pri ktorom vie, že druhá osoba s týmto sexuálnym stykom nesúhlasí.

“Podľa tejto definície Daphne sexuálne napadla svojho manžela, keď s ním aj napriek jeho odporu pokračovala v sexe,” vysvetľujú. Ďalej seriálu vyčítajú aj to, že napriek tomuto činu sa na Daphne aj naďalej pozerá ako na obeť a Simon je vykreslený ako tá negatívna postava.

“Ani na okamih nie je Simonovi priznaný zlomok sympatií ako čiernej obeti zneužívania, ktorá zažila sexuálne násilie v manželstve.” Dodávajú, že problém je aj v tom, že sa mu Daphne nikdy neospravedlní a ani neuzná, že urobila niečo zlé.

Seriál, ktorý si získal fanúšikov z celého sveta

Seriál Bridgerton si aj napriek tejto scéne, ktorá rozprúdila vlnu diskusií, zamilovalo množstvo divákov z celého sveta, ktorí netrpezlivo čakajú na jeho romantické pokračovanie. Dokáže totiž hneď počas prvej epizódy upútať, zaujať zaujímavým hereckým obsadením, príbehom aj prostredím, v ktorom sa odohráva.

Či už súhlasíte s kritickým pohľadom na túto kontroverznú scénu alebo zastávate opačný názor a možno ste si tieto súvislosti ani neuvedomili, treba uznať, že Bridgerton patrí medzi najvýraznejšie seriálové počiny Netflixu vôbec a pozornosť si určite zaslúži. Široké spektrum divákov si v ňom našlo to svoje a možno práve preto sa už niekoľko týždňov môže pochváliť vysokou obľúbenosťou a sledovanosťou. Aj dnes sa ešte stále drží na prvých priečkach v rebríčku Top 10 na Netflixe.