Reštart mysle potrebujú ako soľ. Toto sú 4 znamenia zverokruhu, ktoré by mali spomaliť tempo a oddýchnuť si

Slnko sa dostane do kvadratúry s obmedzujúcim Saturnom už o pár dní, teda 22. júna. Bohužiaľ, pre niektorých to nebude obľúbený tranzit, keďže to znamená množstvo prekážok na každom kroku. Zvlášť pre štyri znamenia zverokruhu bude tento planetárny stret obzvlášť vyčerpávajúci, preto by si mali naplánovať zvýšený odpočinok a relax. Pocítia totiž veľkú úľavu, a keď naozaj spomalia, z tejto výzvy nakoniec vyjdú silnejší než kedykoľvek predtým.

Nádych, výdych. Prichádza obdobie, ktoré môže byť zaťažkávajúcou skúškou. Preverí vás, ako to zvládnete a poradíte si s problémami. A hoci to na prvý pohľad môže vyzerať tak, že sa z toho nedá dostať, záleží len na vás, ako sa k tomu postavíte. Môžete z toho vyťažiť maximum a dopriať si reset mysle, ktorý tak potrebujete. Nie nadarmo sa hovorí, že pri riešení nejakých ťažkostí pomôže odpočinok – keď vypnete, problém odrazu uvidíte inak a prídete na to, ako ďalej. Ktoré znamenia zverokruhu budú podľa Collective World čeliť takýmto výzvam?

Baran

Nič nenávidí toľko, ako moment, keď mu niekto povie „nie“. Bohužiaľ, Saturn Baranovi koncom júna príliš nepraje, čo sa môže prejaviť v jeho živote určitými obmedzeniami, ktoré vytvorí napätý kvadratúr so Slnkom. Je možné, že sa vám nebude dariť posunúť sa dopredu, čo vám znemožní vaša národnosť, náboženstvo, kultúra alebo rasa. Aj keď je táto situácia frustrujúca a nespravodlivá, môžete sa na to pozrieť z inej perspektívy. Urobte strategický ústup z tohto konfliktu a dajte si deň voľna od zodpovednosti. Doprajte si len relax a vypnite hlavu.

Rak