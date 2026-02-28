Irán v odvete útočí na ďalšie krajiny. Výbuchy hlásia v Katare, Bahrajne či Spojených arabských emirátoch

Útok na Irán
Výbuchy hlásia v Dauhe, Abú Zabí i Manáme.

Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela útočí na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE). Výbuchy hlásia v Dauhe, Abú Zabí i Manáme. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

V prípade Kataru nebolo bezprostredne jasné, koľko rakiet krajinu zasiahlo. Podľa vyhlásenia nemenovaného predstaviteľa pre agentúru AFP niekoľko striel zachytila protivzdušná obrana. V Katare sa nachádza najväčšia americká vojenská základňa na Blízkom východe al-Udajd.

Iránske rakety zasiahli aj bahrajnskú Manámu, kde je v súčasnosti nasadená Piata flotila amerického námorníctva. Rozsah škôd zatiaľ nie je známy. „Veliteľstvo Piatej flotily bolo vystavené raketovému útoku. Podrobnosti poskytneme neskôr,“ uviedli miestne úrady.

Podľa informácií iránskej tlačovej agentúry Fárs bola medzi cieľmi útokov aj americká Letecká základňa Alího as-Sálima v Kuvajte a základňa Zafra v Spojených arabských emirátoch. Spravodajcovia agentúry AFP uvádzajú, že výbuchy bolo počuť aj v saudskoarabskom Rijáde.

