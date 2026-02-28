Spustili veľké bojové operácie: Trump potvrdil, že USA a Izrael zaútočili na Irán

Začali sa boje.

Americký prezident Donald Trump potvrdil účasť Spojených štátov na sobotňajšom izraelskom útoku na Irán. Uviedol to vo videu, ktoré zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social. Americká armáda podľa neho spustila „veľké bojové operácie“ v Iráne s cieľom „zlikvidovať bezprostrednú hrozbu“ pre Američanov. Iránsky režim šéf Bieleho domu označil za „krutú skupinu strašných ľudí“. Informuje o tom TASR.

Americký prezident Donald Trump odkázal Iráncom, aby po skončení vojenského zásahu v Iráne prevzali svoju vládu. Hodina vašej slobody sa blíži, vyhlásil vo videu na svojej sieti Truth Social, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.

Spojené štáty sa podľa Trumpa chystajú okrem iného zničiť raketový a jadrový program Iránu a celé jeho námorníctvo. Vo videu uviedol, že Teherán sa pokúšal obnoviť svoj jadrový program a vyvíja rakety, ktoré už teraz ohrozujú Európu a mohli by byť schopné zasiahnuť aj Spojené štáty.

Nemôžu mať jadrovú zbraň

„Nikdy nemôžu mať jadrovú zbraň,“ zdôraznil Trump a vyzval iránske ozbrojené sily, aby zložili zbrane, inak majú „istotu smrti“. Pripustil zároveň, že pri zásahu môžu prísť o život aj Američania.

Teherán sa podľa Trumpa dopúšťal „nebezpečných aktivít“, ktoré podľa neho priamo ohrozujú Spojené štáty, ich ozbrojené sily a základne v zahraničí, ale aj spojencov po celom svete. „Je to masový teror a my to už nebudeme ďalej znášať,“ vyhlásil.

Sobotňajšie údery na Irán vykonal Izrael za účasti Spojených štátov, ich cieľmi boli sídla predstaviteľov iránskeho režimu a armády, informovala agentúra AFP. Iránske médiá hlásili údery po celom Iráne. Výbuchy bolo okrem metropoly Teherán počuť aj z ďalších miest. Irán podľa agentúry Reuters pripravuje odvetu, píše TASR.

Izrael a USA podľa agentúry Reuters plánovali spoločnú operáciu niekoľko mesiacov a rozhodnutie vykonať útok padlo už pred niekoľkými týždňami. Zdroj izraelskej televízie Channel 12 tvrdí, že „počiatočná fáza“ spoločného útoku má trvať štyri dni.

USA na Irán podľa nemenovaného predstaviteľa útočili zo vzduchu a z mora. Účasť Spojených štátov potvrdili aj zdroje agentúry AP.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac predtým oznámil, že Izrael podnikol preventívny úder na Irán, vyhlásil výnimočný stav a uzavrel svoj vzdušný priestor pre civilné lety.

