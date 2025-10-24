Odkryla svoje súkromie. Adela Vinczeová prezradila, aké sú ich denné rituály s Maxíkom, jedna vec mnohých šokuje

Foto: Instagram.com/trochu_inak_s_adelou

Jana Petrejová
Malý chlapček robieva niečo, čo by mnohým nenapadlo ani vo sne.

Zvoľnila pracovné tempo a viac sa venuje tomu, čo jej je najmilšie. Adela zažíva príjemné obdobie bez akéhokoľvek stresu v práci, no za to čelí inej výzve. Hoci je s Maxíkom kopec zábavy, a keď ho prvýkrát uvidela, bola to láska na prvý pohľad, vyžaduje si stopercentnú pozornosť. 

Ako spomínala Adela Vinczeová, nechce využívať pomoc od opatrovateliek. Nerozhodla sa s Viktorom pre malé šidlo preto, aby ho odovzdávala profesionálom alebo často svojim rodičom, ktorí majú aj svoj život. Venuje sa mu čo najviac a vedela by rozprávať o tom, aký je život s Maxíkom, ako tomu bolo aj v zákulisí relácie Čo ja viem, ktorej sa zúčastnila. Podľa Koktejlu vyšla s pravdou von o tom, ako vyzerajú ich rána.

Ako vyzerajú ich dni?

Nový deň začína so svojím adoptívnym synčekom celkom zaujímavo. Dokonca spomenula vtipnú vec, ktorú zvykne malý chlapček robiť, čo mnohých zaskočí. „Každý deň ráno vyžaduje jogurtík s rôznymi ingredienciami, takže robíme spolu raňajky, to musí byť hneď,“ začala Adela o svojich každodenných rituáloch.

Vzápätí prekvapila tým, čo Maxík robieva. „Potom mi ide do sprchy odrátať studenú sprchu, lebo ja si dávam studenú sprchu, takže on ma odpočíta, aby som už potom nemohla váhať,“ prezradila úprimne Adela, ktorá už dávnejšie spomenula, že je na ňu Maxík fixovaný a sprevádza ju všade, kam sa pohne. „Chodí so mnou na záchod, to ho už musím pozvať, lebo keď ho nepozvem, tak je zle,“ poznamenala moderátorka tolkšou Trochu inak.

Ako ďalej pokračovala, zvyčajne trávia čas mimo domu. „A potom sa to tak rôzne deje… Ale väčšinou niekam ideme, buď má nejaké svoje aktivity a ja ho sprevádzam alebo ideme von a motáme sa,“ doplnila. Nechýbajú ani spoločné hry, pričom uviedla jednu, ktorá Maxíka vyviedla z miery. „Alebo sme sa včera dosť dlho hrali na to, že ja som on a on je ja. A tak som mu dala zažiť, aké to je, keď vymýšľa a pekne stratil nervy,“ dodala s úsmevom na záver.

