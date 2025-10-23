Ľahko spadnú do depresií. Toto sú 3 znamenia zverokruhu s krehkou psychikou, bývajú často nešťastné a náladové

Depresia nie je príjemným priateľom. Dnes sa všetci občas stretnú so smútkom alebo beznádejou, pričom tento duševný stav nás presviedča, že život nie je veselý. Bohužiaľ, týmto pocitom často prepadnú podľa astrológie niektorí ľudia, ktorým hlavou víri priveľa negatívnych myšlienkok. Na rozdiel od ostatných, len tak skoro neodídu.
Najhorší je na tom fakt, že sme momentálne v období, kedy je depresií a pochmúrnych nálad viac než inokedy. Skracujú sa dni, je menej slnečného svetla a keď sa k tomu pridá zamračené, sychravé a daždivé počasie, je len otázkou času, kedy sa budeme cítiť pod psa. Podľa portálu Parade však niektorí majú väčší nábeh na depresívne stavy než ostatní.
Rak: Zaseknutý v minulosti
Ľudia narodení v tomto znamení majú veľmi citlivú dušu, takže často upadajú do depresií. Toto vodné znamenie je plné nostalgie a túži po tom, aby si mohlo znova prežiť najdôležitejšie momenty s blízkymi. Ich skvelá pamäť je požehnaním aj kliatbou. Na jednej strane si môžu zaznamenať svoj život a cítiť sa ukotvení vo svojich koreňoch. To však môže viesť aj k životu v minulosti.
Keď Rak zažíva depresiu, mal by sa zamerať na budovanie silného podporného systému komunity. Rak je starostlivý, rodinne orientovaný a nachádza útechu v blízkych vzťahoch. Pochmúrne myšlienky dokáže poraziť taktiež meditáciou, písaním denníka a inými praktikami, vďaka ktorým sa bude sústrediť na pozitívne veci v živote a hlavne na prítomnosť.
