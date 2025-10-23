Ľahko spadnú do depresií. Toto sú 3 znamenia zverokruhu s krehkou psychikou, bývajú často nešťastné a náladové

Foto: Image by freepik, Image by freepik

Jana Petrejová
Zo zlej nálady sa nedostanú len tak.

Depresia nie je príjemným priateľom. Dnes sa všetci občas stretnú so smútkom alebo beznádejou, pričom tento duševný stav nás presviedča, že život nie je veselý. Bohužiaľ, týmto pocitom často prepadnú podľa astrológie niektorí ľudia, ktorým hlavou víri priveľa negatívnych myšlienkok. Na rozdiel od ostatných, len tak skoro neodídu. 

Najhorší je na tom fakt, že sme momentálne v období, kedy je depresií a pochmúrnych nálad viac než inokedy. Skracujú sa dni, je menej slnečného svetla a keď sa k tomu pridá zamračené, sychravé a daždivé počasie, je len otázkou času, kedy sa budeme cítiť pod psa. Podľa portálu Parade však niektorí majú väčší nábeh na depresívne stavy než ostatní.

Rak: Zaseknutý v minulosti

Ľudia narodení v tomto znamení majú veľmi citlivú dušu, takže často upadajú do depresií. Toto vodné znamenie je plné nostalgie a túži po tom, aby si mohlo znova prežiť najdôležitejšie momenty s blízkymi. Ich skvelá pamäť je požehnaním aj kliatbou. Na jednej strane si môžu zaznamenať svoj život a cítiť sa ukotvení vo svojich koreňoch. To však môže viesť aj k životu v minulosti.

Foto: Image by freepik

Keď Rak zažíva depresiu, mal by sa zamerať na budovanie silného podporného systému komunity. Rak je starostlivý, rodinne orientovaný a nachádza útechu v blízkych vzťahoch. Pochmúrne myšlienky dokáže poraziť taktiež meditáciou, písaním denníka a inými praktikami, vďaka ktorým sa bude sústrediť na pozitívne veci v živote a hlavne na prítomnosť.

Škorpión: Bojí sa zmeny

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Boli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviacBoli sme v novom kórejskom obchode, aký len tak na Slovensku nenájdete. Toto nás prekvapilo úplne najviac
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac