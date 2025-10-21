Odhalila svoje súkromie. Adela Vinczeová prelomila mlčanie a priznala, ako im Viktorovo pilotovanie skomplikovalo život

Už je to niekoľko rokov, čo sa Viktor rozhodol splniť si svoj veľký sen a stal sa pilotom. Hoci to nebolo jednoduché, vytrvalosť a tvrdá drina ho doviedli do cieľa a dnes sa venuje svojej vášni. Pilotovanie mu však ukradne čo-to z voľného času, takže nemôže byť toľko s Maxíkom ako Adela.
Ako vyšla s pravdou von Adela Vinczeová v podcaste Čestmíra Strakatého, jej manžel a bývalý „markizák“ Viktor Vincze pôvodne vyštudoval právo. A hoci ide o odbor, ktorý je ťažký, naučiť sa pilotovať predstavuje poriadnu výzvu. „Už počas covidu si začal robiť výcvik na malé lietadlo a išiel stále ďalej. A keďže jemu to myslí, spravil ATPL teóriu na veľké dopravné lietadlá, ktorú fakt neurobí hocikto,“ dodala mamička adoptívneho synčeka Maxíka.
Bolo to extra náročné. „Radšej by ešte raz vyštudoval právo, až sa dostal pred brány toho, že tak už teraz môžem byť pilotom Boeingu. No a to sa nedá robiť len tak voľnočasovo, musíte reálne niekoho prepravovať, takže je v jednej spoločnosti,“ ozrejmila moderátorka.
Dnes Viktor venuje svoj čas prevažne pilotovaniu a rodine. Pochopiteľne, že nemôže byť preto stále s Adelou a Maxíkom. „Keď sa ho pýtam, kedy je našťastnejší, tak samozrejme so mnou a keď pilotuje lietadlo,“ zasmiala sa známa moderátorka, ktorá prezradila, ako veľmi Viktorovo lietanie zasahuje do ich života.
„Je to, samozrejme, logisticky náročnejšie. Máme malé dieťa, nemáme nejaké opatrovateľky, samozrejme, pomoc od starých rodičov vítame, ale nechceme ich zaťažiť, majú svoj život a zároveň sme si to dieťa neosvojili na to, aby sme ho posúvali opatrovateľom,“ dodala úprimne Adela, ktorá sa však na nič nesťažuje a je zároveň rada, že to Viktora tak baví.
