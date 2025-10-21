Odhalila svoje súkromie. Adela Vinczeová prelomila mlčanie a priznala, ako im Viktorovo pilotovanie skomplikovalo život

Foto: Instagram.com/viktorvincze

Jana Petrejová
Viktorova záľuba mu zaberá nejaký čas.

Už je to niekoľko rokov, čo sa Viktor rozhodol splniť si svoj veľký sen a stal sa pilotom. Hoci to nebolo jednoduché, vytrvalosť a tvrdá drina ho doviedli do cieľa a dnes sa venuje svojej vášni. Pilotovanie mu však ukradne čo-to z voľného času, takže nemôže byť toľko s Maxíkom ako Adela. 

Ako vyšla s pravdou von Adela Vinczeová v podcaste Čestmíra Strakatého, jej manžel a bývalý „markizák“ Viktor Vincze pôvodne vyštudoval právo. A hoci ide o odbor, ktorý je ťažký, naučiť sa pilotovať predstavuje poriadnu výzvu. „Už počas covidu si začal robiť výcvik na malé lietadlo a išiel stále ďalej. A keďže jemu to myslí, spravil ATPL teóriu na veľké dopravné lietadlá, ktorú fakt neurobí hocikto,“ dodala mamička adoptívneho synčeka Maxíka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

Ako fungujú?

Bolo to extra náročné. „Radšej by ešte raz vyštudoval právo, až sa dostal pred brány toho, že tak už teraz môžem byť pilotom Boeingu. No a to sa nedá robiť len tak voľnočasovo, musíte reálne niekoho prepravovať, takže je v jednej spoločnosti,“ ozrejmila moderátorka.

Dnes Viktor venuje svoj čas prevažne pilotovaniu a rodine. Pochopiteľne, že nemôže byť preto stále s Adelou a Maxíkom. „Keď sa ho pýtam, kedy je našťastnejší, tak samozrejme so mnou a keď pilotuje lietadlo,“ zasmiala sa známa moderátorka, ktorá prezradila, ako veľmi Viktorovo lietanie zasahuje do ich života.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Viktor Vincze (@viktorvincze)

„Je to, samozrejme, logisticky náročnejšie. Máme malé dieťa, nemáme nejaké opatrovateľky, samozrejme, pomoc od starých rodičov vítame, ale nechceme ich zaťažiť, majú svoj život a zároveň sme si to dieťa neosvojili na to, aby sme ho posúvali opatrovateľom,“ dodala úprimne Adela, ktorá sa však na nič nesťažuje a je zároveň rada, že to Viktora tak baví.

Všetko je u nich v poriadku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac