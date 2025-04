Úprimné priznanie Adely Vinczeovej o Maxíkovi. Nevie bez neho takmer nič urobiť, je na ňu veľmi naviazaný

Nie div, že sa snaží svojmu synčekovi venovať maximálnu pozornosť a predstavuje pre ňu celý svet. Trvalo vyše roka, kým sa s Viktorom dočkali a oficiálne sa stali jeho rodičmi. Pre oboch je Maxík doslova vytúženým dieťaťom. Sú z neho nadšení, užívajú si jeho prítomnosť a objavovanie sveta naokolo, čo zvykne už patrične okomentovať. Nenudia sa a zabávajú sa pri ňom, no ako spomenula Adela, lásku hlavne jej dáva najavo svojským spôsobom.

Vďaka zdĺhavému procesu adopcie si zrejme o to viac vážia malý uzlíček radosti, ktorý im spríjemňuje dni. Preto sa mu venujú najviac, ako sa len dá. Navyše si málokto vie predstaviť, ako sa Maxík mohol cítiť bez biologických rodičov. Isté však je, že ho mohli prepadnúť pocity opustenia a samoty, čo je úplne normálne, no ten, kto si tým sám neprešiel, si to nevie ani vo sne predstaviť. Pravdepodobne to je dôvod, prečo sa Adely už nechce pustiť, ako naznačila moderátorka pre FUN rádio v Sajfovej šou.

Všetko robia spolu

Hoci mala Adela Vinczeová vždy po svojom boku milovanú mamu i otca, nedávno priznala, že vďaka jednej situácii, ktorú zažila v detstve, máva podobne nepríjemné pocity, aké mal aj Maxík. Dokonca ju prenasledujú až doteraz. Stredobodom pozornosti je tak pre ňu momentálne drobný chlapček, ktorého zahŕňa láskou, aby zabudol na to, čo bolo. Očividne to malý Maxík cíti a vidí, ako sa k nemu správajú adoptívni rodičia, čo dáva aj najavo. Adela totiž vyšla s pravdou von a v rozhovore so Sajfom uviedla, že je Maxík na ňu veľmi naviazaný.

Ako ďalej doplnila, údajne je to v takom štádiu, že pomaly ani na záchod nevie ísť bez toho, aby jej nestál za chrbtom. „Je na mňa absolútne fixovaný. Bol vždy, Viktor bol vždy číslo dva, ale teraz je Viktor číslo sedem a medzi jednotkou a sedmičkou nie je nikto,“ priznala moderátorka tolkšou Trochu inak, že je na nej Maxík stále zavesený.

Adela tak nikdy nie je sama. Jediné momenty, keď nie sú spolu, sú práve vtedy, keď sa musí venovať svojej práci. Adela sa však vôbec nesťažuje, ba práve naopak, je veľmi rada, že sa to deje. „Na mne sedí, keď chce jesť. Dnes som išla na záchod bez toho, aby som ho zavolala, bolo z toho zrútenie. Spím s ním. Vlastne všetko robíme spolu. Je to super a je dôležité, že sa toto naviazanie udialo, ale je to 24/7. Teda okrem pracovných momentov, čo mám,“ informovala ďalej Adela, ktorá je vďačná za pomoc od rodičov.

Považuje to za pekné obdobie