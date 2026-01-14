Odkiaľ EÚ zoberie 90 miliárd eur pre Ukrajinu? Brusel predstavil konkrétny plán. Slovensko si vyjednalo výnimku

EÚ by chcela začať poskytovať finančnú podporu Ukrajine v druhom štvrťroku 2026.

Európska komisia v stredu predstavila balík legislatívnych návrhov na zabezpečenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na roky 2026 a 2027. Pokryť ju má rezerva rozpočtu EÚ, eurokomisia preto navrhla zmeniť nariadenie o svojom viacročnom finančnom rámci aj tzv. Nástroj pre Ukrajinu.

EÚ by chcela začať poskytovať finančnú podporu Ukrajine v druhom štvrťroku 2026. Slovensko, Maďarsko a Česko si na decembrovom summite EÚ vyjednali výnimku z istenia tejto pôžičky. Informuje o tom TASR.

