Odhalili tajomstvo Masarykových posledných slov: Dokument, ktorý mal byť rozlúčkou, hovorí celkom iný príbeh

Foto: YouTube - Český rozhlas Radiožurnál (reprofoto)/ Unknown (publisher Bain News Service), Public domain, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Všetko je nakoniec inak.

Českí archivári zistili, že dokument s údajnými poslednými slovami prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka je v skutočnosti zápis Masarykových slov k vtedajšiemu ministrovi zahraničných vecí Edvardovi Benešovi v Lánoch koncom augusta 1934.

Vyplýva to z obsahových analýz, ktoré predstavila v stredu na konferencii v Prahe historička Dagmar Hájková. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na server iDNES.cz.

Masarykov odkaz je sprístupnený verejnosti

Vážne chorý Masaryk abdikoval v decembri 1935, na čele štátu ho nahradil Beneš. Prvý československý prezident zomrel 14. septembra 1937.

Foto: Jan Nepomuk Langhans, Public domain, via Wikimedia Commons

Naskenovaný text dokumentu písaného prevažne v angličtine aj jeho preklad do češtiny je dostupný na webe www.tajemnaobalka.cz. Masarykov odkaz na papieri si bude môcť pozrieť verejnosť vo výstavnej sále Národného archívu v Prahe od 21. do 24. októbra.

Masaryk hovoril o zdraví, politike aj smrti

Záznam obsahuje tri stránky, na ktorých je anglický text s niekoľkými českými slovami. Masaryk v ňom spomína svoje zdravotné problémy, hovorí o organizácii vlastného pohrebu či o aktuálnom dianí vo vtedajšom Československu. Vyslovil tiež skepsu voči ľuďom, ktorí sú podľa neho nevzdelaní a hlúpi, a nelichotivo sa vyjadroval aj na adresu slovenského politika Andreja Hlinku.

Keď Masaryk koncom augusta 1934 dostal mŕtvicu, myslel si, že umiera. Na lánskom zámku sa pri jeho posteli zišli jeho najbližší spolupracovník Beneš a tiež príbuzní.

Foto: Národní archiv

„Som chorý, vážne chorý, to je koniec, ale nemám obavy. Vy pokračujte v mojej práci, viete, akí opatrní musíte byť. Ale vy viete, ako sa správať, takže ja už nemusím nič hovoriť. Som celkom zbytočný,“ vysvetľoval Masaryk Benešovi, ktorého považoval za pokračovateľa svojho politického odkazu.

Masaryk hovoril aj o svojom pohrebe

Potom sa rozrozprával o svojom pohrebe. „Urobia veľký funus. Prvý prezident a všetky tie hlúposti…,“ hovoril Masaryk. Podľa iDNES.cz je slovíčko „funus“ jedným z mála českých slov v zázname, v ktorom Masaryk hovorí prevažne anglicky.

Ako sa dokument dostal do archívu

Záznam prezidentovej reči, ktorý vyhotovil Masarykov syn Jan, neskorší minister zahraničných vecí, a potom s drobnými úpravami prepísal načisto, je uložený v Národnom archíve. Obálku s poslednými slovami T. G. Masaryka do archívu priniesol v roku 2005 Antonín Sum, posledný tajomník Jana Masaryka, s tým, že ju majú zverejniť 20 rokov po jeho smrti. Sum zomrel v roku 2006, obálku otvorili tento rok v septembri za účasti prezidenta Petra Pavla.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac