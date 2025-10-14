Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy

Na juhu Slovenska sa odohrala nehoda, ktorá mohla skončiť tragédiou, akú slovenská železničná doprava nezažila celé desaťročia. Pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava sa v pondelok dopoludnia zrazili dva rýchliky R 913 a R 914 Gemeran. Vo vlakoch bolo približne sto ľudí, desiatky z nich utrpeli zranenia, siedmi zostávajú v kritickom stave.
Podľa predbežných informácií sa obe súpravy stretli v mieste, kde dvojkoľajová trať prechádza do jednokoľajovej. Hoci sa zrážka odohrala len niekoľko metrov pred Jablonovským tunelom, experti tvrdia, že práve táto skutočnosť zabránila masívnej tragédii. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že podľa prvých zistení nejde o systémové zlyhanie, ale o chybu ľudského faktora.
Oslovili sme preto dopravného analytika Jozefa Drahovského, ktorý situáciu zhodnotil a vysvetlil, prečo je obrovským šťastím, že pri nehode nikto nezahynul.
Z pohľadu dopravného analytika – čo sa včera pri Jablonove nad Turňou vlastne stalo, a prečo sa dá považovať za zázrak, že nikto nezomrel?
Z dvojkoľajovej trate išli na jednokoľajovú trať cez Jablonovský tunel dva vlaky oproti sebe. Zázrak je v tom, že vlaky sa zrazili pred tunelom a nie v tuneli.
Aké možnosti má rušňovodič, keď vidí, že sa na neho rúti vlak?
Ak takáto situácie nastane, muselo zlyhať niečo predtým. Rušňovodič má len sekundy na rozpoznanie situácie, aktivovanie núdzovej brzdy a vyskočenie z vlaku.
Prvotné informácie sú, že rušňovodič pravdepodobne prehliadol návestidlo (semafor), ktoré mu ukazovalo „Stoj“, a teda svietila červená. Prečo mohlo dôjsť k takejto chybe?
Ak návestia fungovali správne, čiže vlaky omylom výpravcov alebo chyby nemali postavenú cestu cez tunel odrazu oproti sebe, tak jeden z rušňovodičov musel prehliadnuť svoje návestie. Je na vyšetrovateľoch zistiť, čo sa stalo.
Čo považujete pri železničnej doprave za kľúčové problémy? Čo by sa malo začať okamžite riešiť?
Okamžite nič, treba riešiť s chladnou hlavou. Je veľa vecí, ktoré je nutné riešiť a všetky navzájom medzi sebou súvisia.
Analytik upozorňuje, že za množstvom dopravných problémov na Slovensku stojí dlhodobé zanedbávanie infraštruktúry. Aj keď bezpečnostné štatistiky sú porovnateľné s inými európskymi krajinami, Slovensko podľa neho trpí obrovským investičným dlhom.
Hovorí sa, že najbezpečnejšia je letecká doprava a každá má vlastné štatistiky bezpečnosti. Na Slovensku sme však čoraz častejšie svedkami zlyhaní. Dalo by sa povedať, že tieto všeobecné štatistiky už dávno neplatia pre zúfalý stav v každom jednom segmente dopravy?
Letecká doprava je najbezpečnejšia, lebo sa počíta počet mŕtvych na preletené vzdialenosti všetkých pasažierov za rok. Naopak, pri takomto porovnávaní je najnebezpečnejšia „doprava“ ísť peši, a to ani chodci nemusia mať stret s inými druhmi dopravy. Štatistiky na Slovensku sú porovnateľné so štatistikami iných štátov v Európe – v niečom sme lepší v niečom horší.
Je pravda, že v železničnej, ale aj cestnej doprave máme naakumulované obrovské dlhy v údržbe a investíciách. Preto napríklad na danom úseku pod Soroškou, kde je železničný tunel, nie je najmodernejší zabezpečovací systém železníc a tunel pre autá tam nie je vôbec.
Po nešťastí zostáva množstvo otázok
Po pondelkovej zrážke vlakov zostáva viacero nezodpovedaných otázok. Vyšetrovanie musí potvrdiť, či skutočne išlo o individuálne zlyhanie alebo o kombináciu viacerých faktorov. Záchranné zložky, ktoré na mieste zasahovali, hovoria o obrovskej dávke šťastia, že sa vlaky nestretli v tuneli, kde by následky boli neporovnateľne horšie. Kým bude trať opäť plne funkčná, ostáva isté len jedno, a to, že Slovensko musí začať brať bezpečnosť železníc vážnejšie, než kedykoľvek predtým.
Po nehode zadržali jedného z rušňovodičov
V utorok dopoludnia priniesla polícia novú informáciu. Rožňavský policajný vyšetrovateľ vykonáva procesné úkony s rušňovodičom jedného z vlakov, ktoré sa zrazili pri pondelkovej železničnej nehode v katastri obce Jablonov nad Turňou. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, rušňovodiča zadržali, obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Škody sa rátajú v miliónoch
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vyčíslila predbežne škodu na svojich vozidlách po pondelkovej nehode rýchlikov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava na vyše dva milióny eur. Presnú sumu podľa vlakového dopravcu určí komisionálna prehliadka po ukončení odstraňovacích prác.
TASR o tom informovali zo ZSSK s tým, že naďalej pokračuje odstraňovanie následkov nehody a železničná trať zostáva uzavretá. Presný termín obnovenia dopravy zatiaľ nie je známy, očakáva sa, že pôjde o niekoľko hodín.
