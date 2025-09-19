Po 88 rokoch otvorili tajomnú obálku: Ľudí čakal šok, zrejme to neboli posledné slová T. G. Masaryka. Toto odkázal svetu

V Národnom archíve na pražskom Chodovci sa dvadsať rokov ukrývala obálka, ktorá vzbudzovala veľkú pozornosť. Obsahovala posledné slová prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka a dnes ju pred zrakom celého sveta otvorili.
Do archívu ju v roku 2005 odovzdal Antonín Sum, posledný osobný tajomník Jana Masaryka. Samotný list však má 88 rokov. Na obálke je dátum uloženia a poznámka „pečať do roku 2025“. Ten čas práve prišiel a dnes ju otvoril český prezident Petr Pavel.
Otvorenie obálky
Pri otváraní obálky bol spolu prezidentom prítomný aj Masarykov pravnuk Tomáš Kotík, riaditeľ Národného archívu Milan Vojáček a viacerí historici, odborníci a pracovníci archívu. Samotnú obálku otvorila historička a následne začalo rýchle skúmanie originality a toho, či neobsahuje nejaké citlivé informácie. Väčšina listov bola napísaná v angličtine.
Obsah mal päť strán a ako sa ukázalo, list je autentický. Na začiatku bol odkaz od Antonína Suma, ktorý potvrdil, že ide o odkaz od Masaryka z jeho posledných dní. Podľa odborníkov však nejde o list, ale skôr o záznam. Zaznamenáva Masarykove slová o jeho zdravotnom stave, kedy už vedel, že zomiera. Píše v ňom, ako by mal vyzerať jeho pohreb.
„Som chorý, vážne chorý. Je to koniec, ale nebojím sa. Budete pokračovať v práci. Viete ako, ale musíte byť opatrní. Viete, ako sa správať a nemusím Vám hovoriť nič viac. Som teraz skutočne neschopný,“ znel prvotný voľný preklad jedného z listov. „Nemcom dajte čo si zaslúžia, ale nie viac,“ povedal Masaryk. Slovenského politika Andreja Hlinku označil za hlupáka. Dôvodom bol jeho postoj k Maďarom, jeho syn Jan Masaryk ale dodal, že Hlinkovi treba odpustiť.
Masaryk hovorí v liste o Nemcoch ako o poctivých ľuďoch, ktorí však nemajú problém kradnúť. Ďalej hovorí, že s hlúpymi ľuďmi sa toho nedá veľa spraviť. Dodáva, že smrti sa netreba báť. Treba však dodať, že obálka si vyžaduje hlbšie skúmanie a až potom bude možné publikovať ucelenejší prehľad o obsahu.
Podľa archivára Jiřího Křesťana ide o slová, ktoré Jan Masaryk zachytil pri smrteľnej posteli svojho otca v septembri 1937. T. G. Masaryk sa vtedy zotavoval po mozgovej príhode, ktorá mu znemožnila spísať súvislý odkaz.
