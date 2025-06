Odhalila tajomstvo svojej krásy a štíhlej postavy. Marianna Ďurianová prekvapila, čo pre to robí, diéty nečakajte

Jedna z najznámejších slovenských moderátoriek sa pred niekoľkými dňami vybrala na premiéru šteklivého muzikálu Donaha! To, že šlo o veľký zážitok, potvrdili diváci vrátane Marianny búrlivým potleskom. Nebolo možné si však nevšimnúť, že aj po rokoch vyzerá stále úžasne a zdá sa, akoby vôbec nestarla. Nejedna dvadsiatnička by jej mohla závidieť postavu, za ktorou ale nie je tvrdá drina a litre potu v posilňovni, či nejaká diétna strava. Kľúč k štíhlej figúre spočíva v úplne inej veci, aj keď je samozrejmé, že určitý podiel má na tom aj dostatočný pohyb.

Prežíva pekné obdobie. Aspoň sa tak zdá potom, čo Marianna Ďurianová prezradila v rozhovore pre Topky, ako je momentálne naladená pracovne aj súkromne. „Stále rovnako. Teším sa, že sme všetci dookola zdraví pri tom všetkom, čo sa aktuálne okolo nás deje, aj v šoubiznise, aj všade. Naozaj, znie to ako klišé, ale vážme si svoje zdravie a starajme sa oň, lebo tu byť zajtra už nemusíme,“ povedala úprimne moderátorka.

Úsmev na tvári má tiež vďaka uzdraveniu syna, ktorý si pri futbale zlomil nohu. Dnes je už v poriadku, má vybraté stehy z nohy a to najhoršie má za sebou. Ako však priznala, spočiatku jej nebolo všetko jedno, keďže nikdy nemal žiadny úraz, preto na jeho nehodu, ku ktorej došlo pri športovaní, nebola pripravená.

Čo robí pre krásu?

Marianna sa opäť vrátila do Markízy, pričom pozorní diváci spozorovali, ako stále dobre vyzerá. Nie je však za tým nič nezvyčajné, robí to, čo je úplne prirodzené a prispieva k tomu tiež jej veselá povaha. „Nejako špeciálne sa na to nezameriavam a možno to je recept,“ uviedla, čo robí pre svoj výzor, ktorý možno považovať za dokonalý.

„Ale samozrejme, však to je už asi o mne známe, že ja sa o seba fyzicky starám. Chodím cvičiť, mám veľa pohybu, teraz mám psa, takže mám ešte viac pohybu. Som veľmi veľa na čerstvom vzduchu, čo si myslím, že mi prospieva, teda aspoň ja to tak vnútorne cítim. Je to úžasné, lebo objavujem také zákutia Bratislavy, aké som doteraz vôbec nepoznala,“ vyšla s pravdou von Marianna.

Jednou z najkrajších vecí na človeku je však radosť zo života a úsmev. Vďaka tomu sa moderátorka cíti dobre, čo sa odzrkadľuje aj navonok, a preto si vie poradiť aj s náročnejšími situáciami, ktoré jej život nadelí. „Je to asi aj moje vnútorné nastavenie. Mám to šťastie, že som veselšia povaha. A to mi asi aj pomáha prekonať ťažšie chvíle alebo nejaké problémy. Všetko sa dá zvládnuť, len musíš mať okolo seba správnych ľudí,“ poznamenala na záver moderátorka.