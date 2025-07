Odhalila, či chce svoje deti viesť k tenisu. Dominika Cibulková prelomila mlčanie a prehovorila o ich budúcnosti

Bývalá tenistka má doma dve rozkošné deti, ktoré rastú ako z vody. Dominika je hrdá mama, ktorá nemá problém odhaliť svoje súkromie a nechať fanúšikov nazrieť do svojho osobného života. Na sociálnej sieti často zverejňuje fotografie a momenty, ktoré zachytávajú Ninku a Jakubka, a tak sa z nich nejednému sledovateľovi doslova roztopí srdce. Je o nich príkladne postarané a majú sa zjavne dobre, dvojnásobná mamička im dopraje všetko, čo si žiadajú. Niet divu, keď dlhé roky tvrdo drela a športovala. Teraz si užíva plody svojej práce.

Nedávno Dominika Cibulková priznala, že tenis je veľmi náročný šport. Málokto o nej vie, no prešla si mnohými prehrami, ale aj to k tomu neodmysliteľne patrí. Dôležité je však zakaždým vstať, začať odznova a nepozerať sa späť. Bolo len otázkou času, kedy sa jej budú ostatní vypytovať na budúcnosť detí. Keďže má okrem iného aj talent na tenis a je fyzicky zdatná, možno predpokladať, že to po nej zdedia aj Jakubko a Ninka. Chcela by však bývalá tenistka, aby sa jej deti venovali rovnakému športu? V podcaste StarTalks s Ninou Starzykovou prezradila niečo aj o plánoch svojich ratolestí.

Bude ho podporovať vo všetkom

Ťažko hovoriť o Ninke, keďže je veľmi malá a má len 2 roky. Čo sa týka Jakubka, to už je niečo iné. Chlapček je zrejme po svojej mame. „Náš Jakubko je veľmi fyzicky šikovný. Chodí na atletiku, na gymnastiku, aj na tenis, trošku na futbal, teraz ho chceme dať na korčuľovanie, aby si skúsil hokej. Takže on je veľmi šikovný, má 4 a pol roka, teraz robí veľa športov a napĺňa ho to,“ povedala Dominika.

Napriek tomu nemá zatiaľ konkrétny plán, respektíve predstavu, čomu by sa mal jej synček v živote venovať. Jedno je však isté. „Ale určite chcem, aby mal koníčky, aby chodil na športové krúžky, lebo si myslím, že je to dôležité určite na to, aby počúval autoritu, aby vedel, že nie všetko je len tak, a že si niektoré veci musíme „odmakať“,“ ozrejmila bývalá tenistka, ktorej je očividne jedno, na aký šport by sa dal. „A jasné, keby povedal, že by to chcel robiť, tak by som ho určite v tom podporovala, či by to bol futbal, hokej alebo niečo iné,“ uviedla na pravú mieru.

Pokojne by to mohol byť aj tenis, hoci si uvedomuje, že nie je jednoduchý. „Každý vrcholový šport je strašne ťažký. Možno to vnímam ja ako žena, ale v tom individuálnom športe si na to všetko sama. Je to náročné, ale zase viem, čo všetko ti to potom vie dať. Takže určite ho budem v tom podporovať,“ dodala Dominika, ktorá tu vždy bude pre svoje deti, nech sa rozhodnú pre čokoľvek.