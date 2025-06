Úprimné priznanie Dominiky Cibulkovej, ktoré mnohých prekvapí: Prezradila najťažší moment vo svojej kariére

Drela na sebe a dnes si užíva. Bývalá tenistka má za sebou úspešnú kariéru, ktorú postavila na disciplíne a pevnej vôli. Je si vedomá toho, že si to „odmakala“, no zároveň jej nechýba pokora a vďačnosť za všetko, čo dokázala. Dnes si užíva drahý životný štýl a hoci ju mnohí môžu na základe toho zaškatuľkovať, ona si to zaslúži. Predchádzalo tomu množstvo výhier, ale i prehier na tenisových kurtoch, ktoré zakaždým s dvojnásobnou mamičkou pohli, čo sa emócií týka. Jej slávny pokrik „Pome!“ jej však vždy pomohol postaviť sa na nohy a ísť do toho opäť naplno.

Luxus, ktorý má teraz, nezískala len tak, zadarmo. Ako priznala Dominika Cibulková v rozhovore s Ninou Starzykovou v StarTalks, aj keď dosiahla obrovský úspech, keďže bola svetovou tenisovou štvorkou, viedla k tomu neskutočne dlhá cesta. „Bolo to niečo, čo som robila viac ako 20 rokov a čo ma napĺňalo a niečo, vďaka čomu som Dominika Cibulková. Keď sa ma niekto pýta, či by som chcela niečo zmeniť, tak určite by som nechcela vo svojom živote zmeniť nič,“ uviedla na pravú mieru bývalá tenistka, ktorej vôbec neprekáža, že vďaka tenisu a tréningom nemala detstvo, ani pubertu.

Aké boli jej začiatky?

Veľmi dobre si uvedomuje, čo dokázala. „Som vďačná životu za to, čo sa mi podarilo, predsa len, koľko ľudí na svete sa snaží hrať tenis a chceli by ho hrať profesionálne a nikdy sa im to nepodarí. Takže to, aby ste boli dobrý profesionálny športovec a nieto ešte tenista, tu ide o individuálny šport, tak sa musí spojiť veľmi veľa vecí dokopy,“ pokračovala Dominika, ktorá si zaspomínala na moment, keď začala premýšľať o tenise ako o práci, ktorá by ju mohla živiť.

„Je to taká vtipná príhoda. Ja som začala hrať tenis s tým, že ma to bavilo. Chodila som na rôzne športy cez krasokorčuľovanie, plávanie, gymnastiku, no nič z toho nebolo také, že by ma naozaj chytilo,“ poznamenala. Konal sa však týždňový kemp na sídlisku v Piešťanoch, kde bývala. Tam sa jeden známy jej rodičov spýtal, či by nechcela skúsiť tenis. „Keď rodičia videli, ako ma ten tenis baví, všetko postupne šlo a postupne do seba zapadalo,“ opísala začiatky, keď pričuchla k tomuto športu.

Mala 15 rokov, keď sa ocitla na prvom ženskom turnaji a získala 150 dolárov. Dominika neskrývala prekvapenie a svojej mamy sa udivene spýtala, či jej naozaj za to budú ešte aj platiť. S tenisom totiž nezačala vyslovene len preto, že si ním chce zarábať. „Nebola som ten typ, ktorý to išiel robiť s nejakým zámerom, že áno, chcem byť slávna, bohatá, tak preto idem na tenis, ale bolo to niečo, čo ma napĺňalo a zhodou okolností to bol ten tenis a som za to veľmi vďačná,“ zdôverila sa mamička Ninky a Jakubka, ktorú spočiatku ostatní podceňovali a mysleli si, že to ďaleko nedotiahne.

Prehry ju veľa naučili