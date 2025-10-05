Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý

Jeho ruky voňajú po mede a srdce patrí včelám. Rozprávali sme sa so skúseným včelárom, ktorého med dokonca získal zlatú medailu. „Každý pohár medu pochádza priamo z mojich úľov, bez pridania čohokoľvek navyše. Len čistá príroda.“
Martin Blažo je včelárom už 20 rokov, pod prezývkou Trudo ho môžete nájsť nielen na Instagrame, ale aj na YouTube, kde odhaľuje pravdu o mede a včelách. Zároveň má aj e-shop so svojimi včelími výrobkami, kde okrem medu predáva sviečky, včelí peľ, propolis a rôzne arómy.
Jeho včelí príbeh sa začal písať, keď mal len 13 rokov a prvý raz stál pri úli a fascinovane pozoroval, ako včely neúnavne pracujú. „Bolo to, akoby mi príroda šepkala, že tu je moje miesto.“ A dnes, po dvoch desaťročiach, je stále rovnako zamilovaný do ich bzučania a vône medu.
V našom rozhovore sme sa so včelárom Trudom rozprávali o tom, ako má vyzerať a chutiť kvalitný med, koľko takýto med stojí, ako prebieha výroba jeho medu, či si vieme kvalitný a chutný med kúpiť aj lacno, no tiež nám prezradil, či sa obáva sršňa ázijského.
O koľko včelích rodín sa staráte? Koľko včiel je v jednej rodine?
Momentálne sa starám o 85 včelích rodín. V jednej rodine sa počet včiel mení podľa sezóny, v lete to môže byť aj 50- až 60-tisíc včiel, v zime je ich však len niekoľko tisíc.
Ako vlastne prebieha výroba medu?
Včely zbierajú nektár z kvetov alebo medovicu zo stromov, ktoré následne upravujú enzýmami a odparovaním vody. Keď je med zrelý, včely ho zaviečkujú voskovými viečkami. Ja ho potom vytáčam šetrne v medomete, precedím cez sitá a bez ďalších úprav ide rovno do pohára.
Dokážeme zistiť kvalitu medu už len pri pohľade na jeho farbu a štruktúru?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako zistíme, že med je skutočne kvalitný;
- ako by mal chutiť kvalitný med;
- podľa akých kritérií by sme mali kupovať med;
- či vieme kvalitný med kúpiť aj lacno;
- ktoré medy sú najlepšie;
- či sa môže med pokaziť;
- či sa dá včelárstvom na Slovensku uživiť;
- ako môže každý z nás pomôcť včelám;
- či sa včelár obáva sršňa ázijského.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku