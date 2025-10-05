Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý

Foto: osobný archív Martin Blažo/Freepik

Klaudia Oselská
"Med môže vyzerať krásne, ale kvalitatívne nemusí byť v poriadku," tvrdí skúsený včelár.

Jeho ruky voňajú po mede a srdce patrí včelám. Rozprávali sme sa so skúseným včelárom, ktorého med dokonca získal zlatú medailu. Každý pohár medu pochádza priamo z mojich úľov, bez pridania čohokoľvek navyše. Len čistá príroda.“

Martin Blažo je včelárom už 20 rokov, pod prezývkou Trudo ho môžete nájsť nielen na Instagrame, ale aj na YouTube, kde odhaľuje pravdu o mede a včelách. Zároveň má aj e-shop so svojimi včelími výrobkami, kde okrem medu predáva sviečky, včelí peľ, propolis a rôzne arómy.

Jeho včelí príbeh sa začal písať, keď mal len 13 rokov a prvý raz stál pri úli a fascinovane pozoroval, ako včely neúnavne pracujú. „Bolo to, akoby mi príroda šepkala, že tu je moje miesto.“ A dnes, po dvoch desaťročiach, je stále rovnako zamilovaný do ich bzučania a vône medu.

V našom rozhovore sme sa so včelárom Trudom rozprávali o tom, ako má vyzerať a chutiť kvalitný med, koľko takýto med stojí, ako prebieha výroba jeho medu, či si vieme kvalitný a chutný med kúpiť aj lacno, no tiež nám prezradil, či sa obáva sršňa ázijského.

O koľko včelích rodín sa staráte? Koľko včiel je v jednej rodine?

Momentálne sa starám o 85 včelích rodín. V jednej rodine sa počet včiel mení podľa sezóny, v lete to môže byť aj 50- až 60-tisíc včiel, v zime je ich však len niekoľko tisíc.

Ako vlastne prebieha výroba medu?

Včely zbierajú nektár z kvetov alebo medovicu zo stromov, ktoré následne upravujú enzýmami a odparovaním vody. Keď je med zrelý, včely ho zaviečkujú voskovými viečkami. Ja ho potom vytáčam šetrne v medomete, precedím cez sitá a bez ďalších úprav ide rovno do pohára.

Dokážeme zistiť kvalitu medu už len pri pohľade na jeho farbu a štruktúru?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako zistíme, že med je skutočne kvalitný;
  • ako by mal chutiť kvalitný med;
  • podľa akých kritérií by sme mali kupovať med;
  • či vieme kvalitný med kúpiť aj lacno;
  • ktoré medy sú najlepšie;
  • či sa môže med pokaziť;
  • či sa dá včelárstvom na Slovensku uživiť;
  • ako môže každý z nás pomôcť včelám;
  • či sa včelár obáva sršňa ázijského.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.

Staň sa členom Interez PREMIUM
a získaj neobmedzený prístup.

Predplatné môžeš zrušiť kedykoľvek.
Zobraziť všetky mesačné predplatné Arrow down
Celá ponuka / Kód
(Zabudol som heslo)
Nastala neočakávaná chyba, prosím skontroluj vyplnené údaje, alebo skús neskôr.
Platba
Tlačidlo späť
Visa logo
Mastercard logo
Trust pay
Registrovať a zaplatiť
Ikona zabezpečenia Zabezpečené šifrovaním
Trust pay Platobné operácie sa odohrávajú na zabezpečených certifikovaných platformách spĺňajúcich tie najvyššie PCI DSS štandardy bezpečnosti.
Zrušiť predplatné môžeš kedykoľvek. Súhlasím s poskytnutím predpaltného a bol som poučený, že odsúhlasením jeho poskytnutia strácam právo na odstúpenie.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000
19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou19-ročné dievča mali uniesť, mučiť a držať v škatuli v tvare rakvy: Únoscu udala manželka, zmiznutie je veľkou záhadou
Je najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziámJe najbohatším mužom Slovenska: Tento miliardár vlastní Agel, začínal v hutníctve. Čelil viacerým kontroverziám
Vatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečoVatikán po 2. svetovej vojne pomáhal nacistom ujsť z Európy. Pomohli Eichmannovi i Mengelemu, toto bol dôvod prečo
Báli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórieBáli sa jej všetci, odrazu sa bez stopy stratila: Zmiznutie elitnej rímskej légie patrí medzi najväčšie záhady histórie
Šéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravieŠéf IĽP Weisenbacher: Peter Švestka sa rozhodol riskovať svoj život, aby pomohol trpiacim. Máme obavy o jeho zdravie
Za obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamaloZa obed sme zaplatili takmer 33 eur: Jedli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, toto nás kruto sklamalo
Martina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokoreMartina žije v Thajsku: Izbu tu nájdete aj za 400 eur mesačne, za jedlo miniem 260 eur. Naučila som sa tu väčšej pokore
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac