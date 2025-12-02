Odborníci prezradili, aká je maximálna suma, ktorú by ste mali mať na bežnom účte: Jej výška vás prekvapí

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Klaudia Oselská
Koľko peňazí máte na bežnom účte?

Ak patríte k tým, ktorí si na bežnom účte nechávajú hotovosť pre istotu, možno je čas prehodnotiť svoju stratégiu. Odborníci totiž upozorňujú, že priveľa peňazí na bežnom účte nie je prejavom finančnej disciplíny, ale naopak, môže to byť najrýchlejšia cesta, ako o časť hodnoty nenápadne prichádzať.

Ako uvádza portál Metro, milióny ľudí nechávajú na svojich bežných účtoch desaťtisíce. To znamená, že ich úspory nerobia absolútne nič. A keďže bežné účty poskytujú úroky len minimálne, peniaze postihuje inflácia.

Bežný účet nie je trezor

Finančný expert Derek Sprawling uviedol, že bežný účet nie je trezor, ale nástroj. Je to moderná digitálna peňaženka, určená na každodenné platenie, nie na dlhodobé držanie vyšších súm. „Nikto by predsa nenosil v peňaženke stovky či tisíce eur len tak pre prípad. Tak prečo ich nechávate ležať na bežnom účte?“

Podľa odborníkov by na bežnom účte mala byť maximálna suma okolo 1 000 eur, čo je rozumná rezerva na bežné účty, nákupy či nečakané výdavky. Všetko navyše by sa malo presunúť tam, kde peniaze pracujú, teda na sporiaci účet alebo iný produkt, ktorý poskytne aspoň minimálny úrok.

Ilustračná foto: Unsplash

Ako udržať financie pod kontrolou?

Derek odporúča týždennú kontrolu bežného účtu. Určite si, koľko plánujete minúť, nechajte si tam len nevyhnutné množstvo a zvyšok presuňte na účet, ktorý zarába.

Mnohé banky ponúkajú flexibilné sporiace účty, ktoré umožňujú vkladať a vyberať peniaze kedykoľvek, bez zložitých podmienok či viazanosti. Odborníci preto odporúčajú urobiť si malý prieskum, porovnať dostupné produkty a vybrať si ten, ktorý najlepšie zodpovedá vášmu životnému štýlu.

Kým budete k bežnému účtu pristupovať ako k prechodovej stanici, nie ako k trvalému úložisku, vaše peniaze prestanú potichu strácať hodnotu. A vy tak získate pocit, že svoje financie skutočne riadite.

