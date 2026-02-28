Od Slováka si vypýtali prepitné v podniku, kde si zobral jedlo k stolu sám. Priznal svoje rozhorčenie

Aj v slovenských reštauráciách platí zvyk, že ak sú zákazníci so službami spokojní, nechajú pri platení obslužné. Pribúdajú však podniky, ktoré si ho vypýtajú ešte skôr, ako sa vôbec stihnete najesť. A to dokonca aj na miestach, kde si tácku zákazník berie k stolu sám a aj ju následne odnesie zo stola na určené miesto.
Slováci si všimli nepríjemný trend
„Za čo mám platiť tringelt, keď si jedlo nosím aj upratujem sám?“ pýta sa pobúrený Slovák, ktorého skúsenosť zverejnil facebookový profil Nekŕmte nás odpadom. Popisuje, že už dlhšie si všíma nepríjemný trend, keď si podnik vypýta prepitné vo výške 5, 10, 15, ale aj viac percent ešte skôr, ako sa vôbec zákazník naje. Naposledy sa mu to stalo v podniku, kde si zákazník sám berie jedlo na tácke k stolu, neprináša mu ho obsluha.
Dodáva, že terminál síce ukazuje možnosť „bez tringeltu“, no malým písmom niekde dole, čo môže človek prehliadnuť. Navyše, nejednému človeku je nepríjemné zvoliť túto možnosť, keď sa na vás díva personál a čaká, čo urobíte. Mnohí nechcú pôsobiť lakomo.
„Keď sa o mňa čašník stará, je milý a rieši veci navyše, rád nechám tringelt,“ vysvetľuje Slovák. Pýta sa ale, prečo by mal platiť prepitné v podniku, kde si objednané jedlo naloží na tácku, vezme si ju k stolu a následne po sebe po dojedení tácku aj odnesie na určené miesto. Myslí si, že obslužné má byť poďakovaním za službu navyše, a nie predvolená položka na termináli.
Mali sme podobnú skúsenosť
Podobnú skúsenosť sme pred časom popísali aj my. Rovnako ako popisuje znechutený Slovák, hoci nám nepripadalo v poriadku platiť prepitné vopred, prišlo nám hlúpe zadať 0 %. Slovenskej obchodnej inšpekcie sme sa opýtali, či je takýto postup zo strán reštaurácií v poriadku.
„Vo všeobecnosti je prepitné (obslužné) považované za dobrovoľný príspevok spotrebiteľa, ktorého výška závisí najmä od spokojnosti s kvalitou poskytnutej obsluhy. Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje práva a povinnosti spotrebiteľov, obchodníkov a iných osôb pri ponuke, predaji a poskytovaní produktov, ako aj pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv, nezakazuje účtovanie služieb označených ako servisné, obslužné, poplatok za prestieranie alebo couvert,“ vysvetlila SOI pre interez.
