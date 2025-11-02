Reštaurácia si vypýtala tento poplatok ešte predtým, než som dostala jedlo: Zisťovali sme, či je to v poriadku

Petra Sušaninová
Finančne ťažké časy v súčasnosti prežíva aj nejedna reštaurácia.

Slovensko čelí následkom konsolidácií a ľudia si opasky uťahujú čoraz viac. Neraz si dobre premyslia, či si chcú dopriať luxus napríklad v podobe obeda či večere v reštaurácii. Ak už si ľudia povedia, že sa predsa len odmenia, možno ich nepríjemne prekvapia zvláštne poplatky – tak ako mňa.

Nepríjemné prekvapenie

Možno poznáte ten pocit, keď si vyhliadnete nový podnik, kde ste ešte neboli a tešíte sa, čo dobrého ochutnáte. Menu vyzerá skvele, ceny sú celkom prijateľné a priestor pôsobí tak príjemne a útulne, že si rovno poviete, že sa tam ešte chcete vrátiť. Nedávno som presne na taký podnik narazila, no pri objednávaní jedla som ostala nepríjemne prekvapená.

Jedlo v danom podniku bolo potrebné objednať pri pulte z displeja nad ním. Prišlo mi to trochu nepraktické, keď majiteľ musel prepínať obrázky, kým si človek vybral. Bol však veľmi milý a vtipný, tak som to nebrala ako niečo, čo by ma odradilo od ďalšej návštevy. Platilo sa taktiež pri pulte rovno pri objednávaní.

Zarazilo ma však, že ešte pred samotnou platbou a predtým, ako som vôbec dostala jedlo a mohla ho, spolu so službami ohodnotiť, na mňa na platobnom termináli vyskočila požiadavka na zaplatenie prepitného. Zákazník si mohol vybrať od 0 po 35 % alebo viac. V zahraničí sa možno častejšie stretnete s tým, že si zákazník na termináli vyberá, koľko percent chce priplatiť ako prepitné, avšak až keď dojedol, čo si objednal. Ak sa mi v reštaurácii páči, rada prepitné zaplatím. Platiť ho ale v čase, keď som si ešte len objednala a nestihla jedlo ani ochutnať, mi nepripadalo správne.

Takto reaguje inšpekcia

Majiteľ sa na mňa ale milo usmieval a díval sa, prišlo mi teda hlúpe zadať nulu ako prepitné a ísť si sadnúť k stolu. V inom podniku som zas pri platení zistila, že mám na bločku rovno naúčtované aj prepitné vo výške 10 %, bez toho, aby sa ktokoľvek pýtal. Opäť, rada prepitné nechám za dobré jedlo a obsluhu, ak je ale nanútené podnikom, zanechá v ústach zvláštnu pachuť a nepríjemný pocit.

Slovenskej obchodnej inšpekcie sme sa opýtali, či je takýto postup zo strán reštaurácií v poriadku. „Vo všeobecnosti je prepitné (obslužné) považované za dobrovoľný príspevok spotrebiteľa, ktorého výška závisí najmä od spokojnosti s kvalitou poskytnutej obsluhy. Zákon č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje práva a povinnosti spotrebiteľov, obchodníkov a iných osôb pri ponuke, predaji a poskytovaní produktov, ako aj pri uzatváraní a plnení spotrebiteľských zmlúv, nezakazuje účtovanie služieb označených ako servisné, obslužné, poplatok za prestieranie alebo couvert,“ vysvetľuje SOI.

Reštaurácie musia splniť isté povinnosti

Inšpekcia dodáva, že ak obchodník tieto služby účtuje automaticky, je povinný dodržať informačné povinnosti podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. „Spotrebiteľ musí byť pred uzatvorením zmluvy, teda ešte pred objednaním tovaru, jasne a zrozumiteľne informovaný o tom, že tieto služby sú spoplatnené a v akej výške,“ dozvedáme sa.

„V reštauračných zariadeniach sa tieto informácie spravidla uvádzajú v jedálnom alebo nápojovom lístku, prípadne iným primeraným spôsobom na viditeľnom mieste, tak, aby spotrebiteľ nemusel osobitne žiadať o ich sprístupnenie. Cena týchto služieb musí byť zároveň uvedená aj na doklade o zaplatení, ktorý je obchodník povinný odovzdať spotrebiteľovi po zaplatení,“ napísala nám Slovenská obchodná inšpekcia.

Nahlásiť chybu v článku

