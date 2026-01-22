Od mieru na Ukrajine nás vraj delí už len jeden problém. USA hovoria o veľkom pokroku

Vojna na Ukrajine
Mierové rozhovory vstupujú do finálnej fázy, USA hovoria o veľkom pokroku.

Na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine sa dosiahol veľký pokrok a medzi Moskvou a Kyjevom sa diskutuje už len o jednom probléme. Vyhlásil to vo štvrtok ráno osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, píše TASR podľa správ agentúr AFP a TASS a denníka The Guardian.

„Myslím si, že sme to zredukovali na jeden problém a rokovali sme o jeho možných variantoch, čo znamená, že je riešiteľný. Ak chcú obe strany tento problém vyriešiť, tak ho vyriešime,“ uviedol Witkoff na ukrajinskom podujatí popri zasadnutí Svetového ekonomického fóra (WEF) v Davose.

Witkoff a Kushner odlietajú do Moskvy

Vyslanec amerického prezidenta potvrdil, že spoločne s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom ešte vo štvrtok odletia do Moskvy na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Neprezradil, o čom s ním budú hovoriť, ani aký je posledný problém v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou.

Witkoff zároveň vyzdvihol mierové úsilie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Venuje sa tejto téme, je k dispozícii a prístupný,“ uviedol vyslanec. Zelenskyj by sa mal vo štvrtok v Davose stretnúť aj s prezidentom Trumpom. Witkoff a Kushner naposledy s Putinom v Moskve rokovali začiatkom decembra. Americká delegácia odvtedy niekoľkokrát rokovala s ukrajinskými i európskymi predstaviteľmi.

