Postup pri OČR sa bude meniť: Od januára sa upravia pravidlá pre dávky. Pozrite sa, či sa týkajú aj vás

Foto: SITA/Maxpixel

Roland Brožkovič
TASR
Doteraz si mohli osvojené deti uplatniť ošetrovné len pri ošetrovaní svojho chorého rodiča či chorého rodiča manžela alebo manželky.

Od 1. apríla budúceho roka bude mať nárok na dávku ošetrovné širší okruh osôb a zjednoduší sa aj striedanie členov rodiny pri dlhodobom ošetrení. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá rozšírila okruh ľudí s nárokom na krátkodobé aj dlhodobé ošetrovné o chorú manželku či manžela rodiča alebo osvojiteľa, ako aj o chorých osvojiteľov, teda nevlastných rodičov a ich príbuzných.

V piatok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr„Nová právna úprava tiež zjednodušuje postup pri striedaní členov rodiny počas dlhodobého ošetrovania chorého člena rodiny. Pri 90-dňovej dávke ošetrovné sa poistenci pri starostlivosti o chorého budú môcť po 30-dňoch vystriedať prostredníctvom elektronického formulára – nebudú už musieť navštevovať a o potvrdenia k dávke žiadať ošetrujúceho lekára chorého,“ uviedla poisťovňa.

Nová úprava

Doteraz si mohli osvojené deti uplatniť ošetrovné len pri ošetrovaní svojho chorého rodiča či chorého rodiča manžela alebo manželky. Poistenci osvojitelia mali zároveň nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne ošetrovali osvojené dieťa, prípadne osvojené dieťa manželky či manžela. Nová úprava zabezpečuje rovnaký prístup k poskytovaniu ošetrovného z pohľadu osvojeného dieťaťa ako poistenca pri ošetrovaní uvedeného okruhu osôb.

Foto: Pexels

V praxi sa však nič nezmení, keďže osvojiteľ má voči osvojencovi postavenie rodiča. Po jeho osvojení je osvojiteľ zapísaný do rodného listu dieťaťa ako rodič. „Novým okruhom osôb, ktorý bude môcť čerpať ošetrovné, budú poistenci, ktorí sa budú starať o chorého manžela alebo manželku rodiča alebo osvojiteľa. V praxi pôjde o prípady, keď ochorie manžel či manželka rodiča poistenca, t. j. ochorie takzvaný otčim alebo macocha poistenca,“ vysvetlila SP.

V prípade dlhodobého ošetrovného musel doteraz pri striedaní v starostlivosti o ošetrovaného ukončiť lekár poskytovanie ošetrovania prvému poistencovi a následne to potvrdiť ďalšiemu. Striedanie poistencov pri ošetrovaní chorého je možné najskôr po uplynutí 30 dní.

Po novom sa to zjednoduší a striedanie poistencov už nebude potvrdzovať lekár. Poistenci sa budú môcť naďalej vystriedať po 30 dňoch ošetrovania, pričom poistenec, ktorý aktuálne ošetruje chorú osobu, bude musieť udeliť súhlas s ukončením ošetrovania cez elektronický formulár. Následne bude môcť ošetrovanie prevziať ďalší človek.

