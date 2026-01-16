Ocitol sa na hrane krachu. Juraj Bača vyšiel s pravdou von, že nevedel zaplatiť ani odvody, takmer ho to zlomilo

Foto: Instagram.com/jurajbaca

Jana Petrejová
Prehovoril o svojich ťažkých začiatkoch.

Herecký úspech často navonok pôsobí ako splnený sen, no realita býva neraz oveľa tvrdšia. Juraj Bača, ktorý zahviezdil v seriáli Ranč, sa rozhodol otvorene prehovoriť o období, keď sa ocitol na hrane existenčných problémov a musel čeliť neistote, akú si dnes pri jeho mene málokto dokáže predstaviť.

Málokto si vie predstaviť, čím všetkým si prešiel. A zatiaľ čo dnes sa má dobre, v čase, keď sa snažil presadiť v hereckom svete, zápasil s nedostatkom peňazí, pochybnosťami o vlastnom rozhodnutí a otázkou, či má vôbec zmysel pokračovať v ceste, ktorú si zvolil, ako naznačil v relácii STVR s názvom Opri sa o mňa.

Obdobie bez istoty

Juraj Bača, ktorý pôvodne vyštudoval ekonómiu a pracoval v účtovníctve, sa rozhodol pre zásadnú zmenu – opustil korporátny život a vydal sa na umeleckú dráhu. Jeho rozhodnutie študovať herectvo ho priviedlo k mnohým výzvam, ktoré si nevedel predstaviť. Ako sám priznal, prvé roky boli obzvlášť ťažké, keďže dlho nemal stabilný príjem a takmer nebol schopný zaplatiť základné výdavky vrátane odvodov.

K novému smerovaniu ho inšpirovala herečka Dominika Richterová, s ktorou sa zoznámil. Dnes sú partneri a vychovávajú synčeka Bruna. Po tom, čo sa v 26 rokoch prihlásil na VŠMU, sa mu začal meniť život. Keď sa však snažil uplatniť ako herec, tam natrafil na kameň úrazu v podobe kritiky. „Dávno som nezažil, že by mi niekto dával pocítiť, že som totálne neschopný, že to neviem,“ zaspomínal si na svoje trápenie umelec, ktorému k srdci prirástol tiež spev.

Čelil vážnej situácii. „Keď som zistil, že si pomaly neviem zaplatiť ani odvody, začal som premýšľať, čo s tým budem robiť,“ priznal Bača. Označil to za chvíle, kedy ho prepadla neistota a strata motivácie pokračovať v hereckej kariére. V jednom okamihu dokonca uvažoval, že štúdium na herectve opustí a vráti sa späť ku korporátnemu životu, ktorý mu zaručoval istotu pravidelného zárobku.

Nastal zlom, ktorý všetko zmenil

