Ukázali najžiadanejšie pracovné pozície: Pri nich nebude núdza o dobre platené zamestnanie

Uvažujete nad tým, čo by ste mali vy v budúcnosti robiť, prípadne čo by mali vaše deti študovať, aby boli pre trh práce zaujímavé, dobre platené a žiadané? Nový nástroj – Barometer trhu práce vám v tom pomôže.
Operátor strojov
Nový Barometer trhu práce ukazuje, ktoré profesie sú na slovenskom trhu práce najžiadanejšie a ktoré budú chýbať v nasledujúcich rokoch. Informovala o tom Aliancia sektorových rád (ASR), ktorá analytický nástroj spustila. Najvyššie skóre barometer v súčasnosti ukazuje pre pozície operátor strojov v nábytkárskej výrobe, špecializovaná sestra a špecialista v oblasti priemyslu a výroby.
„Súčasná situácia na trhu práce sa vyznačuje nedostatkom pracovníkov takmer v každom odvetví slovenského hospodárstva. Preto sme v ASR vyvinuli nástroj, ktorý každému môže pomôcť pri výbere zamestnania alebo štúdia a zároveň poskytnúť navigáciu štátu pri tvorbe politík trhu práce a vzdelávania,“ uviedol generálny riaditeľ ASR Andrej Klimant.
Barometer trhu práce obsahuje zoznam viac ako 160 nedostatkových profesií, ktoré sú zoradené podľa skóre barometra. Čím je skóre vyššie, tým väčší je dopyt po pracovníkoch v danej profesii. Skóre vzniká na základe unikátnej metodiky vypracovanej expertmi ASR. Okrem počtu voľných pracovných miest zohľadňuje aj dobu zverejnenia pracovných ponúk, vzťah medzi dopytom a reálnym záujmom uchádzačov, platové podmienky, stabilitu a fluktuáciu, ako aj poznatky sektorových rád priamo z praxe.
Súčasťou Barometra trhu práce sú aj informácie o priemernej hrubej a čistej mzde pri jednotlivých profesiách a prehľad priemerných miezd žien a mužov v rovnakých profesiách.
Barometer mapuje všetkých 24 sektorov slovenského hospodárstva a zohľadňuje aj regionálne potreby trhu práce vo všetkých krajoch. Zároveň prináša prognózu vývoja trhu práce po roku 2030, ktorá je založená na podrobnej analýze dát Štatistického úradu SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne.
Nástroj je súčasťou webového portálu Kariérna brána a bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko.
Veľké prepúšťanie vo veľkej firme
To, že sa trh práce mení aj vplyvom AI (umelej inteligencie), ukazujú aj udalosti v spoločnosti Microsoft. Ako sme vás informovali, prvé správy o prepúšťaní sa objavili zhruba pred týždňom. Ako na základe agentúry Reuters informovala TASR, škrtanie pracovných miest by malo zasiahnuť tisíce pozícií v oblasti predaja, poradenských služieb, ako aj v hernej divízii Xbox. Hovorilo sa o približne 2,5 % pracovnej sily, bližšie informácie ale neboli komunikované a Microsoft nekomentoval ani zverejnené správy.
Teraz už je zrejmé, že o prácu by malo prísť až 4 800 ľudí. To je o niečo menej, ako sa pôvodne predpokladalo. Okamžite by v divízii Xbox malo skončiť zhruba 1 600 pracovníkov, ostatní svoje miesta opustia najneskôr do budúceho kalendárneho roka.
Oznámenie prichádza v čase, keď Microsoft naďalej investuje desiatky miliárd dolárov do rozširovania infraštruktúry umelej inteligencie, cloudových kapacít a služieb AI novej generácie.
Herný biznis čelí čoraz väčšiemu tlaku kvôli rastúcim nákladom na vývoj, meniacemu sa dopytu spotrebiteľov a silnejúcej konkurencii na trhu konzol a predplatných služieb. Uvedené zmeny majú priniesť reštart tejto divízie a umožniť Microsoftu presunúť investície do oblastí, od ktorých sa očakáva silnejšia dlhodobá návratnosť.
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