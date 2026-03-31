Obrovské požiare v ruských ropných závodoch: Ukrajina využíva situáciu, zasiahla významné ciele

Nové dronové útoky Ukrajiny poškodili ruský prístav Usť-Luga neďaleko Petrohradu, uviedol tamojší gubernátor Alexander Drozdenko v utorok. Stalo sa to už tretíkrát za uplynulý týždeň, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Ruská protivzdušná obrana zostrelila 38 dronov v noci na utorok v Leningradskej oblasti, upresnil gubernátor na sociálnych sieťach. „Zaznamenali sa škody v prístave Usť-Luga,“ uviedol a oznámil, že pri útokoch utrpeli zranenia tri osoby vrátane dvoch detí.
Prístav Usť-Luga vo Fínskom zálive je kľúčovým centrom ruského vývozu hnojív, ropy a uhlia a v posledných dňoch utrpel viaceré zásahy. Ukrajina zintenzívnila odvetné útoky na ruskú infraštruktúr v rámci snahy obmedziť financovania ofenzívy Moskvy. Ruské úrady v stredu a v sobotu hlásili, že ukrajinské dronové útoky spôsobili požiare v prístave.
Rokovania medzi Moskvou a Kyjevom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty s cieľom ukončiť vojnu, narušili boje na Blízkom východe, pripomína AFP.
Prístavom prechádza významná časť exportu ropy
Ukrajinské drony v utorok opäť zaútočili na prístav Usť-Luga v Leningradskej oblasti na severe európskej časti Ruska. Podľa britskej stanice BBC to oznámil oblastný gubernátor Alexandr Drozdenko, podľa ktorého bolo nad regiónom do utorka rána zostrelených 38 dronov.
Podľa Drozdenka v prístave Usť-Luga došlo k škodám, ich rozsah však nešpecifikoval. Podľa ruských úradov boli pri útoku zranení traja ľudia vrátane dvoch detí.
Cez prístav Usť-Luga prechádza významná časť ruského exportu ropy a terčom dronových útokov ukrajinskej armády bol už najmenej štyrikrát za posledných sedem dní – 25., 27., 29. a 31. marca. Stĺpy dymu z požiaru v areáli bolo vidno až vo Fínsku. Obyvatelia susedného Petrohradu sa počas uplynulého víkendu sťažovali na smog a zápach spáleniny; meteorológovia však nepotvrdili, že to súvisí s požiarmi v baltských prístavoch.
Ukrainian attack drones successfully hit Russia's port of Ust-Luga again last night, setting another part of the massive oil export terminal ablaze.
Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú ropnú infraštruktúru v čase prudko rastúcich cien ropy vyvolaných vojnou v Iráne. Časť krajín už žiada zastavenie týchto útokov pre krízu v zásobovaní energonosičmi.
Ruská armáda v noci na utorok proti Ukrajine vyslala 289 dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo neutralizovala 267 z nich. Dvadsať dronov zasiahlo 11 miest a trosky boli hlásené na šiestich ďalších miestach, informoval na sociálnych sieťach generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.
Úrady v Poltavskej oblasti v strednej časti Ukrajiny uviedli, že dronový útok si tam vyžiadal jednu obeť. Ďalší štyria civilisti vrátane dvoch detí utrpeli zranenia.
Jedného zraneného civilistu hlásia aj z prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny, kde dron narazil do jedného z poschodových bytových domov. Na objekte bola poškodená časť fasády a niekoľko bytov a vypukol aj požiar.
V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny bolo pri ruských útokoch zranených 13 ľudí, pričom najmladší z nich má šesť rokov. Podľa vedúceho regionálnej administratívy Oleha Hryhorova ruská armáda zhodila na mesto Hluchiv dve navádzané letecké bomby.
