Obrovské požiare v ruských ropných závodoch: Ukrajina využíva situáciu, zasiahla významné ciele

Foto: Satelitná snímka, ktorú zachytila ​​spravodajská spoločnosť Vantor

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rusi hlásia škody.

Nové dronové útoky Ukrajiny poškodili ruský prístav Usť-Luga neďaleko Petrohradu, uviedol tamojší gubernátor Alexander Drozdenko v utorok. Stalo sa to už tretíkrát za uplynulý týždeň, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

Ruská protivzdušná obrana zostrelila 38 dronov v noci na utorok v Leningradskej oblasti, upresnil gubernátor na sociálnych sieťach. „Zaznamenali sa škody v prístave Usť-Luga,“ uviedol a oznámil, že pri útokoch utrpeli zranenia tri osoby vrátane dvoch detí.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajina je pripravená na prímerie počas veľkonočných sviatkov: Nechce útoky na infraštruktúru
2.
Zablúdený ukrajinský dron spadol vo Fínsku: Niesol nevybuchnutú hlavicu
3.
Rusko vyzvalo USA, aby prinútili Ukrajinu prijať jeho podmienky: Jednou z možností je zastavenie dodávok rakiet
Zobraziť všetky články (1686)

Prístav Usť-Luga vo Fínskom zálive je kľúčovým centrom ruského vývozu hnojív, ropy a uhlia a v posledných dňoch utrpel viaceré zásahy. Ukrajina zintenzívnila odvetné útoky na ruskú infraštruktúr v rámci snahy obmedziť financovania ofenzívy Moskvy. Ruské úrady v stredu a v sobotu hlásili, že ukrajinské dronové útoky spôsobili požiare v prístave.

Rokovania medzi Moskvou a Kyjevom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty s cieľom ukončiť vojnu, narušili boje na Blízkom východe, pripomína AFP.

Prístavom prechádza významná časť exportu ropy

Ukrajinské drony v utorok opäť zaútočili na prístav Usť-Luga v Leningradskej oblasti na severe európskej časti Ruska. Podľa britskej stanice BBC to oznámil oblastný gubernátor Alexandr Drozdenko, podľa ktorého bolo nad regiónom do utorka rána zostrelených 38 dronov.

Podľa Drozdenka v prístave Usť-Luga došlo k škodám, ich rozsah však nešpecifikoval. Podľa ruských úradov boli pri útoku zranení traja ľudia vrátane dvoch detí.

Cez prístav Usť-Luga prechádza významná časť ruského exportu ropy a terčom dronových útokov ukrajinskej armády bol už najmenej štyrikrát za posledných sedem dní – 25., 27., 29. a 31. marca. Stĺpy dymu z požiaru v areáli bolo vidno až vo Fínsku. Obyvatelia susedného Petrohradu sa počas uplynulého víkendu sťažovali na smog a zápach spáleniny; meteorológovia však nepotvrdili, že to súvisí s požiarmi v baltských prístavoch.

Ukrajina zintenzívnila útoky na ruskú ropnú infraštruktúru v čase prudko rastúcich cien ropy vyvolaných vojnou v Iráne. Časť krajín už žiada zastavenie týchto útokov pre krízu v zásobovaní energonosičmi.

Ruská armáda v noci na utorok proti Ukrajine vyslala 289 dronov. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila alebo neutralizovala 267 z nich. Dvadsať dronov zasiahlo 11 miest a trosky boli hlásené na šiestich ďalších miestach, informoval na sociálnych sieťach generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl.

Úrady v Poltavskej oblasti v strednej časti Ukrajiny uviedli, že dronový útok si tam vyžiadal jednu obeť. Ďalší štyria civilisti vrátane dvoch detí utrpeli zranenia.

Jedného zraneného civilistu hlásia aj z prístavného mesta Odesa na juhu Ukrajiny, kde dron narazil do jedného z poschodových bytových domov. Na objekte bola poškodená časť fasády a niekoľko bytov a vypukol aj požiar.

V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny bolo pri ruských útokoch zranených 13 ľudí, pričom najmladší z nich má šesť rokov. Podľa vedúceho regionálnej administratívy Oleha Hryhorova ruská armáda zhodila na mesto Hluchiv dve navádzané letecké bomby.

Odporúčané články
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Najhorší deň v histórii letectva: Smrť až 583 ľudí zapríčinila séria náhod a jedného veľmi zlého rozhodnutia
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Slováci a Česi v zahraničí
Nana a Nikola dali výpoveď a odišli na cesty: Život nás mesačne vyjde aj na 250 € na hlavu
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Kristína a Juraj žijú na Islande, život je tu podľa nich drahý. Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Lacné letenky
Jedlo a vodu som si nemohla kúpiť. Letela som 12 hodín nízkonákladovkou, len za 264 eur ste v Ázii
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
1 na 1
Politológ Duleba v 1 na 1: Dramatické ruské ovplyvňovanie volieb, ktoré vidíme v Maďarsku, očakávame aj na Slovensku
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Prepáčte, nevedeli sme, že je „neviditeľné“. Ako Srbi zostrelili americké lietadlo F-117 so stealth technológiou
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Už o pár dní si skontrolujte schránku, príde vám šek. Pravidlá pri energopomoci sa zmenia, pozrite si prehľad
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý“, nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Na nože
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac