Obrovské horúčavy “roztrhali” cyklotrasu v Košiciach: Betón sa doslova postavil do cesty cyklistom

Cesta, ktorú zničili horúčavy

Reprofoto: Facebook/Košice - kuriozity a absurdity – Miloš Kulik

Nina Malovcová
Za zničeným betónom stoja s najväčšou pravdepodobnosťou rekordné horúčavy.

Vlna extrémnych horúčav, ktorá v uplynulých dňoch zasiahla Slovensko, spôsobila problémy v rôznych častiach krajiny. Okrem zdravotných komplikácií, kolapsov či nedostatku vody v niektorých obciach ovplyvnila aj dopravu. Železnice museli na viacerých úsekoch pristúpiť k obmedzeniu rýchlosti vlakov, čo spôsobovalo meškania spojov. Vysoké teploty sa podpísali aj pod stav infraštruktúry.

Na nebezpečné poškodenie komunikácie v košickej mestskej časti Vyšné Opátske upozornila televízia Markíza po tom, ako sa fotografie začali šíriť na sociálnych sieťach. Cesta využívaná najmä cyklistami, korčuliarmi a ľuďmi na kolobežkách sa počas jediného dňa roztrhla a časť betónového povrchu sa zdvihla do výšky, ktorá mohla spôsobiť vážne zranenia.

Poškodenie vzniklo v priebehu niekoľkých hodín

Na problém upozornil obyvateľ Košíc, ktorý úsekom prechádzal a v skupine sa pýtal, či za to môže niesť zodpovednosť teplo.

Stav cesty si všimla aj ďalšia obyvateľka, ktorá úsekom prechádza pravidelne. Podľa jej slov bol povrch komunikácie ešte v nedeľu dopoludnia úplne bez poškodenia a nič nenasvedčovalo tomu, že sa situácia v priebehu niekoľkých hodín dramaticky zmení.

„Stačí chvíľa nepozornosti a skončíte v nemocnici. Presne takto nebezpečne vyzerá úsek, ktorý bol ešte dnes ráno úplne hladký a bez problémov. Neuveriteľné, ako rýchlo dokáže príroda zničiť betónovú cestu,“ uviedla na sociálnej sieti.

Cesta, ktorú zničili horúčavy
Foto: Facebook/Košice – kuriozity a absurdity – Miloš Kulik

Podľa nej bolo poškodenie viditeľné až z malej vzdialenosti, čo mohlo byť nebezpečné najmä pre ľudí pohybujúcich sa vyššou rýchlosťou. „Ak tadiaľto plánujete ísť na bicykli, kolobežke alebo korčuliach, okamžite spomaľte, prekážku vidno až na poslednú chvíľu,“ dodala. Niektorí okoloidúci sa snažili nebezpečný úsek označiť pomocou konárov, aby naň upozornili ďalších ľudí. Situáciu však komplikovala aj absencia verejného osvetlenia, ktorá zvyšovala riziko najmä vo večerných hodinách.

Situáciu začali riešiť bezprostredne po nahlásení

Mestská časť začala problém riešiť krátko po prijatí oznámenia. Starosta Viktor Mikuš uviedol, že kontaktovali správcu komunikácie a požiadali o preverenie vzniknutej deformácie. Podľa jeho slov dostala informáciu aj mestská polícia a poškodená časť povrchu bola následne odstránená.

Vyjadrenie poskytol aj hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, ktorý upozornil, že nejde o oficiálny cyklochodník, ale o obslužnú komunikáciu využívanú verejnosťou na základe dohody s mestskou časťou. Podľa jeho slov by však mala byť oprava dokončená v priebehu nasledujúceho týždňa. Dovtedy odporúčajú všetkým ľuďom prechádzajúcim úsekom zvýšenú opatrnosť.

Horúčavy sa podpísali aj pod železničnú dopravu

Prípad z Košíc pritom nebol jediným dôsledkom extrémnych teplôt, ktoré Slovensko v uplynulých dňoch zažívalo. Horúčavy zasiahli aj železničnú dopravu, keďže vysoké teploty spôsobovali rozpínanie koľajníc a zvyšovali riziko ich deformácie. Železnice Slovenskej republiky preto počas najteplejších dní preventívne obmedzili rýchlosť vlakov na viacerých tratiach na maximálne 80 kilometrov za hodinu.

Opatrenie sa dotklo najmä hlavných koridorových tratí a medzinárodných spojov, pričom mnohí cestujúci museli počítať s meškaniami. Železničiari zároveň monitorovali rizikové úseky a prijímali opatrenia, ktoré mali predísť poškodeniu tratí počas extrémnych teplôt.

Po horúčavách prišli búrky a škody

Počasie následne prinieslo ďalší extrém. Tropické teploty vystriedali silné búrky sprevádzané prívalovým dažďom, krúpami a silným vetrom. Najvážnejšia situácia nastala v Prešove a Seredi, kde samosprávy po rozsiahlych škodách vyhlásili mimoriadnu situáciu.

V Prešove poškodili krúpy autá, strechy aj okná budov a hasiči spolu s technickými službami odstraňovali desiatky popadaných stromov a konárov. Následky nepriaznivého počasia riešili aj v Trenčianskom kraji, kde hasiči zasahovali pri desiatkach udalostí vrátane odčerpávania vody z domov či odstraňovania prekážok z ciest a vodných tokov.

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