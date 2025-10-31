Obľúbený poľský reťazec na Slovensku otvorí množstvo nových predajní. Hlási veľkú expanziu, cieliť bude aj na menšie mestá

Sinsay, najsilnejšia značka z portfólia poľskej spoločnosti LPP, sa chystá masívne expandovať na Slovensku a v Českej republike. Na domácom trhu sa jej darí, počet predajní atakuje magické číslo 100, pričom už v blízkej dobe by sa malo zásadným spôsobom navyšovať.
Sinsay v súčasnosti nie je iba predajcom dostupnej módy, ale vo svojom sortimente má už aj pomerne širokú ponuku domácich potrieb. Podstatné je však najmä to, že sa značke v silnom konkurenčnom prostredí darí a zrejme to je dôvod, prečo sa bude chcieť Slovákom priblížiť čo najviac.
Na plány spoločnosti upozornili Hospodárske noviny.
150 predajní na domácom trhu
Šéf spoločnosti LPP Slovakia vidí na tuzemskom trhu potenciál, čomu zodpovedajú aj konkrétne plány kompetentných. Už v najbližších troch mesiacoch by sa mal Sinsay objaviť v dvanástich nových lokalitách. Okrem veľkých miest ako Bratislava či Žilina značka mieri aj do menších regiónov. Na nové pobočky sa môžu tešiť napríklad v Stropkove, Hnúšti, Poltári, Veľkých Kapušanoch či Krupine.
„Naším cieľom je predstaviť značku v každom regióne na Slovensku a podporiť každú predajňu zároveň aj atraktívnym e-shopom,“ uviedol pre HN Patrik Čanecký z LPP Slovakia. Ako dodal, Sinsay bol doteraz lokalizovaný skôr v nákupných centrách a retail parkoch, pričom podľa najnovších plánov chce na mape Slovenska vyplniť aj takzvané biele miesta.
Takéto ambície sú v súlade so všeobecným smerovaním skupiny, do ktorej patria tiež značky ako Reserved, House či Cropp. Práve Sinsay by mal byť v rámci týchto brandov tým najdominantnejším. „V LPP považujeme Sinsay za hlavnú rastovú značku s vysokým potenciálom a očakávame, že väčšina budúcich tržieb pochádza práve od nej,“ dodal Čanecký.
