Obľúbená rodina Horváthovcov ukrýva tajomstvo: Herečka zo Sľubu pozná svojho seriálového manžela už 26 rokov

Stačí pár známych tvárí, jedna kuchyňa a rodina, pri ktorej má divák občas pocit, akoby sedel pri stole s nimi. Rodina Horváthovcov sa vracia v štvrtej sérii obľúbeného megahitu z 80. rokov a s ňou aj ďalšia kapitola ich rodinného príbehu.
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Deti rastú, vzťahy sa menia a v domácnosti rozhodne nebude núdza o témy, ktoré si nájdu cestu aj k divákom. Jednou z tvárí, ktoré sú so seriálom neodmysliteľne späté, je Anikó Vargová alias Helenka. Ako prezradila herečka pre Markízu, so svojím seriálovým mužom má vzťah, ktorý už dávno presahuje pracovné hranice.
Čo čaká rodinu v novej sérii?
A hoci sa pri otázke, čo čaká Horváthovcov v ďalšej sérii, najprv zasmeje, jedno je podľa nej isté – dôvodov na spoločné debaty bude opäť viac než dosť. „Na čo sa môžu diváci najviac tešiť v novej sérii? Na tie scény v kuchyni. A presne v tej kuchyni bude veľa tém, ktoré budeme preberať,“ prezradila Anikó.
Nová séria prinesie ďalšie pokračovanie príbehov rodiny Horváthovcov, ale aj nové životné situácie. Deti navyše postupne vyrastajú a ich rodinné vzťahy sa menia. „Predovšetkým sme veľmi vďační za to, že sme ešte nezomreli. Dúfam, že nás to ešte nečaká,“ povedala s humorom herečka o pokračovaní nakrúcania a zároveň spomenula niečo, čo očividne neotriaslo len divákmi.
Nečakaná smrť Zlatice Gálikovej dostala aj Anikó, čo veľmi prežívala. A ak by sa niečo stalo s jej seriálovou rodinou, bolo by to veľmi zlé, keďže vzťahy medzi nimi sa viac prehĺbili. „Deti nám rastú pred očami a prichádzame do takého tínedžerského veku, hlavne u Vilka, u Danka,“ pokračovala.
Blízky vzťah k hereckému kolegovi
Herečku spája so svojimi kolegami aj osobné priateľstvo. S Gregorom Hološkom, ktorý je súčasťou seriálovej rodiny, sa poznajú už celé desaťročia. „Ten vzťah je vlastne založený na tom, že my sme spolužiaci, takže my sa poznáme už 26 rokov a viac. Povedala by som, že ten vzťah sme nebudovali teraz, už bol vybudovaný, takže ja to, že sme sa takto stretli, považujem za veľký dar,“ priznala umelkyňa.
Ich vzťah pritom pokračuje aj mimo nakrúcania. Herci sa stretli aj v súkromí, dokonca u Anikó Vargovej doma, kde bola prítomná aj jej mama.
Na cestách počas roka
Štvrtá séria Sľubu prichádza po roku, ktorý bol pre Anikó Vargovú mimoriadne náročný najmä po logistickej stránke. Herečka totiž popri nakrúcaní v Bratislave stíhala aj divadelné predstavenia a pravidelne chodila za rodinou. „Bol to náročný rok nie kvôli práci, ale kvôli tomu cestovaniu,“ vyšla s pravdou von.
S manželom žijú v Košiciach a jej mama je z južnej časti Slovenska. „Takže točím to Slovensko hore-dole a naopak a naozaj niekoľkokrát do týždňa a ešte mám aj zájazdové predstavenie, takže sem-tam ešte aj do iných častí. Je to náročné. Omnoho náročnejšie ako točenie alebo hranie,“ poznamenala Anikó.
Ako oddychuje?
Napriek náročnému pracovnému tempu si herečka dokáže nájsť chvíle, keď jednoducho vypne. Jedným z miest, kde najradšej relaxuje, je záhrada. Vlani si spolu s manželom dopriali aj krátku dovolenku pri mori.
„Veľmi sme si to užili a páčilo sa nám tam. Boli sme tam len pár dní, pretože sme boli pozvaní na svadbu,“ prezradila. Obľúbili si sever Španielska, ktorý ich zaujal aj charakterom mora. „Páčilo sa nám, že to more je rozvírené, také živelné,“ uviedla Anikó.
Sľub mieri aj do Maďarska
Úspech slovenského Sľubu sa neprejavuje iba v sledovanosti. Príbeh zaujal aj za hranicami a licenciu na seriál odkúpila maďarská televízia. V Maďarsku tak vznikne vlastná adaptácia. Pre Anikó Vargovú je to príjemná správa. „Dokonca som zisťovala, ktorá to je produkcia, a zistila som. S tou produkciou som spolupracovala. Nahlásila som sa im a už bolo neskoro. Už mali Helenku obsadenú,“ dodala a zároveň odtajnila, že sa hlásila do zahraničnej produkcie.
Zároveň však priznáva, že obsadiť slovenskú herečku do rovnakej úlohy v maďarskej adaptácii by bolo komplikované. „Ale, samozrejme, to by sa veľmi ťažko dalo dokopy, to sa nedá, lebo by to bolo náročné,“ doplnila Anikó, ktorá má nabitý program.
Štvrtá séria Sľubu štartuje už dnes a rodina Horváthovcov tak pokračuje vo svojom príbehu. Diváci sa môžu opäť tešiť na Helenku v podaní Anikó Vargovej, na rodinné vzťahy, nové životné situácie a, ako naznačuje samotná herečka, predovšetkým na poriadnu dávku spoločných scén pri kuchynskom stole.
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