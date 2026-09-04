„Vo víne je pravda“ odštartuje nevídaným incidentom: Tvorcovia Farmy sľubujú emócie, aké tu ešte neboli

Farma

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Farma
Štartuje nová Farma. 18. séria by mala podľa kreatívnej producentky priniesť niečo, čo tu ešte nebolo.

Na Farme nikdy nechýbali šokujúce momenty. Či už šlo o tajné stretnutia na záchodoch, kde súťažiaci prekrývali kamery, nečakané odstúpenia zo šou, alebo podvody v dueloch, diváci už za posledné roky videli snáď všetko. Rovnako dramatické momenty preto očakávajú aj teraz a zdá sa, že uvidia aj niečo, čo ešte nezažili.

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Nová séria odštartuje v pondelok 7. septembra 2026 o 22:00 hod. na TV Markíza. Tentoraz sa Farma presunie na opustenú vinársku usadlosť v srdci Malých Karpát a jej heslom bude „Vo víne je pravda“. Úlohou súťažiacich tak nebude iba zvládnuť náročné podmienky a uspieť v hre, ale predovšetkým vdýchnuť nový život zanedbanému vinohradu, keďže na konci šou budú musieť predstaviť svoje vlastné víno.

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Bála sa, že vybrali príliš nekonfliktných súťažiacich

Okrem nového prostredia získala Farma 18 aj novú kreatívnu producentku. Je ňou Dominika Karasová. Tá najnovšie v rozhovore pre Markízu prezradila niečo viac z natáčania tejto novej série a odhalila, že už na začiatku sa stane niečo, čo sa doposiaľ v histórii šou nestalo.

V súčasnosti je už natočených niekoľko epizód, a zatiaľ čo diváci spoznali nových súťažiacich zatiaľ len z fotiek a krátkych videí, kreatívna producentka už vedela odhaliť čosi viac aj z ich správania priamo na statku.

Nová Farma
Foto: TV Markíza

„Oni sú hrozne fajn všetci. My sme sa aj chvíľu báli, či nie sú až príliš fajn. Lebo toto je typ šou, kde potrebuješ ľudí, ktorí majú aj nejaké také črty, že idú aj do konfliktu, aj si povedia svoj názor, ale najskôr boli všetci fajn. Ale ja som za tie roky, čo som to nerobila, zabudla, že oni chvíľu potrebujú, aby teda na človeka začal ten diskomfort pôsobiť a aby si tak začal vyčleňovať ten svoj priestor,“ prezradila o nových súťažiacich.

Čo môžu diváci očakávať

Nakoniec však diváci dostanú presne to, na čo sú na Farme zvyknutí a prečo túto šou pozerajú. „V súčasnosti už teda naozaj tie vzťahy sa začínajú aj rozvíjať, aj hrotiť, aj tam už máme nejaké prvé iskrenia. A sú veľmi vtipní,“ dodala Karasová.

Priznala tiež, čo novým súťažiacim robilo najväčší problém. „Myslím si, že spanie bolo problém, lebo tam jedna skupina to mala veľmi komplikované. A problém robila aj prvá úloha, ktorú dostali v prvom cykle, kde sa tesne pred skončením hlavnej staviteľskej úlohy stalo niečo, čo sa ešte nikdy nestalo na Farme,“ prezradila záhadne.

Farma
Foto: TV Markíza

Nové prísnejšie pravidlá

Nová séria priniesla aj nové pravidlá. Napríklad prvou zmenou je, že každý večer farmár týždňa okrem sluhov určí aj dvoch hájnikov, ktorí budú od západu slnka po svitanie strážiť vinohrad z posedu.

Aj v tejto sérii sa budú farmári deliť na dve skupinky. Farmár týždňa po zadaní úloh rozdelí podľa uváženia farmárov na Vinárov a Nádenníkov. Vinári sa budú venovať vinárskym prácam a môže ich byť 3 až 5. Do pivnice môže vchádzať iba Farmár týždňa a vinári. Nádenníci do nej majú zakázaný vstup a nemôžu požívať jej výhody.

Stále platí, že farmári sa stravujú spoločne okrem sluhov, ktorí jedia v kuchyni. Farmári však môžu jesť jedine naraz, a to raňajky, obed a večeru. Čo sa týka samotného hrozna, ktorým budú obklopení, to je zakázané jesť až do odvolania hospodárom Martinom. Vinári však majú výnimku na konzumáciu obsahu truhlice v pivnici.

Farma
Foto: TV Markíza

Zmena prichádza aj pri dueloch. Stále platí, že prvý duelant až do voľby nesmie prezradiť, koho si do duelu vezme, a že farmári nesmú komunikovať s duelantmi od okamihu, kedy sa presunú do chatiek. Čo je však iné, je, že druhý duelant má po oboznámení sa s duelovými disciplínami možnosť otvoriť a prečítať svoju Fľašu pravdy. Získa tak výhodu – možnosť vymeniť si jednu disciplínu. Druhý duelant určuje poradie disciplín.

Fľaše pravdy môžu byť otvorené len po ponúknutí tejto možnosti od Alice, hospodára Martina alebo Mareka. Kto to poruší, dostane závažný trest. Hráč, ktorý využije možnosť fľašu otvoriť, musí jej správu nahlas prečítať. A, samozrejme, tak, ako to posledné série už býva zvykom, na dodržiavanie všetkých týchto pravidiel bude dohliadať umelá inteligencia Alica.

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