Trump je zrejme posadnutý geografickými názvami: Premenovať chce celý štát. Dôvod je bizarný

Donald Trump je mimoriadne svojský prezident, čo dokazuje takmer každý deň. Najnovšie sa zrejme opäť nudil a dostal tak nápad na provokatívne premenovanie jedného z amerických štátov.
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Trump naznačil, že by mohol premenovať americký štát Nové Mexiko na „Novú Ameriku“. Urobil tak v dvoch nedeľňajších príspevkoch na svojej platforme Truth Social, pričom v jednom zverejnil mapu štátu s prečiarknutým slovom „Mexiko“ a nahradeným slovom „Amerika“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.
„Mnohí ľudia navrhovali premenovať Nové Mexiko, jeden zo štátov, kde dochádzalo k najväčším volebným podvodom všetkých čias, na NOVÁ AMERIKA. Pre obyvateľov tohto potenciálne úžasného štátu je to oveľa prestížnejšie a krajšie. Wau, to sa mi páči!!!,“ uviedol Trump v druhom príspevku. Pripojil k nemu aj video vytvorené umelou inteligenciou, na ktorom predvádza svoj charakteristický tanec na pieseň YMCA od skupiny Village People.ň
Guvernérka to odmieta
Guvernérka Nového Mexika Michelle Lujan Grishamová, ktorá je členkou Demokratickej strany, na Trumpov príspevok reagovala odmietavo. „Názov Nové Mexiko nie je predmetom diskusie,“ napísala na platforme X. Poukázala na to, že existoval ešte pred vznikom Spojených štátov.
Lujan Grishamová zároveň obvinila Trumpa, že sa snahou o premenovanie štátu pokúša odviesť pozornosť od vojny s Iránom a výrazného rastu cien benzínu. Kritizovala Biely dom za to, že sa zaoberá premenovávaním miest a zemepisných názvov, zatiaľ čo jej vláda dosahuje pokroky napríklad v zdravotníctve a bezplatnej starostlivosti o deti. Použila pritom španielsky názov „Nuevo México“, čím zrejme chcela poukázať na minulosť tohto štátu.
Trump počas svojho druhého prezidentského obdobia, ktoré sa začalo v januári 2025, nariadil už viacero zmien geografických názvov. Mexický záliv nechal premenovať na Americký záliv a Ontárijské jazero, ležiace na hranici s Kanadou, na Lake America (Americké jazero). Pri podpise nariadenia o premenovaní jazera Trump žartoval, že Spojené štáty majú po novom záliv a jazero a chýba im už len oceán. Naznačil, že by sa mohli zmeniť aj názvy Atlantického alebo Tichého oceánu.
Vojna s Iránom je „zanedbateľná záležitosť“
V súvislosti s Trupovou „posadnutosťou“ zmenou geografických názvou vyznie ešte zvláštnejšie jeho vyjadrenie ohľadom vojny s Iránom. Americký prezident v piatok vyhlásil, že vojna s Iránom je podľa neho pre Spojené štáty „zanedbateľná záležitosť“. Reagoval tak deň po tom, ako viceprezident USA JD Vance uviedol, že by tento konflikt neoznačil za vojnu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
„Nie je to nič veľké. Zvládli sme Venezuelu a zvládli sme aj toto,“ povedal Trump novinárom, keď sa ho pýtali na Vanceove vyjadrenia. „Dokážem pochopiť, čo tým myslí. Je to vojenský konflikt, ale je to veľmi komorné,“ uviedol Trump na margo Vanceovho hodnotenia. „A viem si predstaviť, že to niekto nenazýva vojnou,“ dodal.
Spojené štáty pokračujú v bombardovaní Iránu, pričom táto vojna trvá už šiesty mesiac, pripomína AP. Trump napriek tomu o intenzite bojov vyhlásil: „Povedal by som, že je to prerušované,“ a dodal: „Práve teraz nebojujeme. Žiadne boje neprebiehajú.“
Prezident USA kedysi naznačil, že vojnu v Iráne ukončí v priebehu niekoľkých týždňov. Na otázku, kedy by sa boje mohli reálne skončiť teraz, odpovedal: „Chcem odísť tak, aby sa tým nasledujúci prezident už nemusel zaoberať,“ cituje americká agentúra.
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