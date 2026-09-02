Roba by najradšej zmenil od základov. Kiko Macháček zo Sľubu naznačil, či sa dá s Veronikou ešte dokopy

Príbeh Roba sa v uplynulej sérii poriadne zamotal, najmä v súvislosti so vzťahom s Veronikou a ich dcérkou Helenkou. Ako sa na svoje seriálové alter ego pozerá samotný herec Kiko Macháček a čo by na ňom zmenil, keby mal tú možnosť?
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Podľa Kika Macháčka je v Robovi viac, než sa na prvý pohľad zdá. Po tom, čo sa v poslednej sérii skomplikoval jeho vzťah s Veronikou, zostalo vo vzduchu množstvo otázok. Čo s nimi bude ďalej? Dokáže sa Robo konečne postaviť k svojim rozhodnutiam inak? Samotný herec síce veľa detailov pre Markízu neprezradil, no naznačil, že príbeh ešte nemusí byť na konci.
Zmiešané reakcie divákov
Keď sa mladý herec zamyslel nad tým, čo sa mu pri seriáli Sľub vybaví ako prvé, odpoveď je jednoznačná. „80. roky,“ povedal. Jeho postava však patrí medzi tie, ktoré dokážu v divákoch vyvolať poriadne silné emócie.
Na sociálnych sieťach si herec dokonca všimol, že diváci jeho seriálové konanie nehodnotia práve najlepšie. „Pozeral som teraz nejakú epizódu a chytil som sa za hlavu, že bože, aké sú zlé komentáre na Facebooku,“ priznal Kiko. Zároveň však Robovo správanie úplne neodsudzuje. „Nesprával sa úplne najlepšie, ale tak zodpovedá to podľa mňa jeho veku,“ myslí si.
Na Robovi by zmenil takmer všetko
Keby mal herec možnosť svoju postavu zmeniť podľa vlastných predstáv, veľa by z nej nezostalo. „Asi všetko,“ odpovedá so smiechom na otázku, čo by na Robovi zmenil. Vzápätí však dodáva, že Robo má aj vlastnosti, ktoré nemožno prehliadnuť.
Predovšetkým je pracovitý a snaží sa zabezpečiť svoju rodinu. „Mohol by sa trošku viac starať o svoju rodinu a o svoje dieťa. Ale zase je pracovitý. Musím povedať, že má v sebe to, že chce pre rodinu nosiť peniaze domov. Akurát len nevie možno dať tú lásku najavo navonok,“ uviedol herec.
A práve pracovitosť je podľa neho vlastnosť, ktorú by si z Roba mohli zobrať aj samotní diváci. „Pracuje v knižnici, chodí na koncerty, takže má full-time program,“ dodal s nadhľadom.
Čo bude so vzťahom s Veronikou?
V uplynulej sérii sa poriadne zamotala aj Robova situácia s Veronikou. Ich vzťah nedopadol podľa predstáv a zostáva otázkou, či sa ich cesty ešte niekedy spoja, alebo ich bude navždy spájať už len malá Helenka.
Na otázku, či sa diváci môžu tešiť na ich ďalšie stretnutia, Kiko odpovedal stručne a záhadne: „No, uvidíme.“ A čo by si želal on sám? „To nechávam na scenáristov, ale podľa mňa to, čo sme si už vybudovali, aký vzťah, tak by sa patrilo, že by sme mohli…“ poznamenal. Viac však herec prezradiť nechcel. Diváci si tak budú musieť počkať na nové epizódy.
Veselé zážitky z nakrúcania
Aj keď sa dej Sľubu nesie aj vo vážnejšom duchu, na pľaci je podľa Kika o zábavu postarané. Jednou z jeho najlepších spomienok je nakrúcanie s Dušanom Cinkotom a Jakubom Švecom. „Je ich strašne veľa. Napríklad s Dušanom Cinkotom. On je najväčší zabávač na pľaci,“ zaspomínal si.
Pri jednej scéne v nemocnici mal Kiko ležať na posteli, následne sa zdvihnúť a začať textovať. Problém však spôsobila samotná posteľ. „Ako som sa zdvíhal z tej postele, tak ona strašne vŕzgala, takže Kubo bol oproti mne a ja som si sadol a totálny smiech. Asi hodinu sme natáčali ten obraz,“ prezradil pikantériu zo zákulisia natáčania.
Podobné situácie vznikajú pravidelne. Niekedy pritom stačí jediná veta. „Teraz sme točili vonku obraz a ja som tam mal jednu vetu na konci. Bol trojstranový dialóg a ja som mal na konci len tú jednu vetu. Iba som mal prejsť a niečo povedať, a keď bola ostrá, samozrejme, že som to pokazil ja. Zabudol som tú vetu,“ priznal.
Chcel by skúsiť byť bez mobilu
A hoci Sľub divákov prenáša do 80. rokov, herec uviedol, že z tejto doby by si dnes rád vyskúšal najmä jednu vec. „Asi by som si chcel vyskúšať byť bez mobilu, bez nejakých sociálnych sietí. Neviem, ako dlho by som vydržal, ale aspoň by som to skúsil,“ dodal na záver herec zo Sľubu, ktorého nová séria štartuje už 7. septembra.
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