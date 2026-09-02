Roba by najradšej zmenil od základov. Kiko Macháček zo Sľubu naznačil, či sa dá s Veronikou ešte dokopy

Seriál Sľub

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Ako to s ním bude v novej sérii?

Príbeh Roba sa v uplynulej sérii poriadne zamotal, najmä v súvislosti so vzťahom s Veronikou a ich dcérkou Helenkou. Ako sa na svoje seriálové alter ego pozerá samotný herec Kiko Macháček a čo by na ňom zmenil, keby mal tú možnosť?

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Podľa Kika Macháčka je v Robovi viac, než sa na prvý pohľad zdá. Po tom, čo sa v poslednej sérii skomplikoval jeho vzťah s Veronikou, zostalo vo vzduchu množstvo otázok. Čo s nimi bude ďalej? Dokáže sa Robo konečne postaviť k svojim rozhodnutiam inak? Samotný herec síce veľa detailov pre Markízu neprezradil, no naznačil, že príbeh ešte nemusí byť na konci.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Čaká Martinu po bolestivej strate nový začiatok? Herečka zo Sľubu odhalila jej ďalší osud
2.
Nová tvár v Sľube rozhodne nebude nenápadná. Má vlastnú predstavu, ako to má v nemocnici fungovať
3.
Kamila v Sľube nekončí. Je jej osud s Michalom spečatený? Herečka prezradila viac
Zobraziť všetky články (104)

Zmiešané reakcie divákov

Keď sa mladý herec zamyslel nad tým, čo sa mu pri seriáli Sľub vybaví ako prvé, odpoveď je jednoznačná. „80. roky,“ povedal. Jeho postava však patrí medzi tie, ktoré dokážu v divákoch vyvolať poriadne silné emócie.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Na sociálnych sieťach si herec dokonca všimol, že diváci jeho seriálové konanie nehodnotia práve najlepšie. „Pozeral som teraz nejakú epizódu a chytil som sa za hlavu, že bože, aké sú zlé komentáre na Facebooku,“ priznal Kiko. Zároveň však Robovo správanie úplne neodsudzuje. „Nesprával sa úplne najlepšie, ale tak zodpovedá to podľa mňa jeho veku,“ myslí si.

Na Robovi by zmenil takmer všetko

Keby mal herec možnosť svoju postavu zmeniť podľa vlastných predstáv, veľa by z nej nezostalo. „Asi všetko,“ odpovedá so smiechom na otázku, čo by na Robovi zmenil. Vzápätí však dodáva, že Robo má aj vlastnosti, ktoré nemožno prehliadnuť.

Predovšetkým je pracovitý a snaží sa zabezpečiť svoju rodinu. „Mohol by sa trošku viac starať o svoju rodinu a o svoje dieťa. Ale zase je pracovitý. Musím povedať, že má v sebe to, že chce pre rodinu nosiť peniaze domov. Akurát len nevie možno dať tú lásku najavo navonok,“ uviedol herec.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

A práve pracovitosť je podľa neho vlastnosť, ktorú by si z Roba mohli zobrať aj samotní diváci. „Pracuje v knižnici, chodí na koncerty, takže má full-time program,“ dodal s nadhľadom.

Čo bude so vzťahom s Veronikou?

V uplynulej sérii sa poriadne zamotala aj Robova situácia s Veronikou. Ich vzťah nedopadol podľa predstáv a zostáva otázkou, či sa ich cesty ešte niekedy spoja, alebo ich bude navždy spájať už len malá Helenka.

Na otázku, či sa diváci môžu tešiť na ich ďalšie stretnutia, Kiko odpovedal stručne a záhadne: „No, uvidíme.“ A čo by si želal on sám? „To nechávam na scenáristov, ale podľa mňa to, čo sme si už vybudovali, aký vzťah, tak by sa patrilo, že by sme mohli…“ poznamenal. Viac však herec prezradiť nechcel. Diváci si tak budú musieť počkať na nové epizódy.

Veselé zážitky z nakrúcania

Aj keď sa dej Sľubu nesie aj vo vážnejšom duchu, na pľaci je podľa Kika o zábavu postarané. Jednou z jeho najlepších spomienok je nakrúcanie s Dušanom Cinkotom a Jakubom Švecom. „Je ich strašne veľa. Napríklad s Dušanom Cinkotom. On je najväčší zabávač na pľaci,“ zaspomínal si.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Pri jednej scéne v nemocnici mal Kiko ležať na posteli, následne sa zdvihnúť a začať textovať. Problém však spôsobila samotná posteľ. „Ako som sa zdvíhal z tej postele, tak ona strašne vŕzgala, takže Kubo bol oproti mne a ja som si sadol a totálny smiech. Asi hodinu sme natáčali ten obraz,“ prezradil pikantériu zo zákulisia natáčania.

Otáznikov pred novou sériou zostáva viac. Okrem Roba a Veroniky budú diváci sledovať aj ďalšie zamotané vzťahy – napríklad medzi Kamilou a Michalom. Kamila zo Sľubu pritom nekončí, no jej ďalší osud môže priniesť ešte nejedno prekvapenie.

Podobné situácie vznikajú pravidelne. Niekedy pritom stačí jediná veta. „Teraz sme točili vonku obraz a ja som tam mal jednu vetu na konci. Bol trojstranový dialóg a ja som mal na konci len tú jednu vetu. Iba som mal prejsť a niečo povedať, a keď bola ostrá, samozrejme, že som to pokazil ja. Zabudol som tú vetu,“ priznal.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Chcel by skúsiť byť bez mobilu

A hoci Sľub divákov prenáša do 80. rokov, herec uviedol, že z tejto doby by si dnes rád vyskúšal najmä jednu vec. „Asi by som si chcel vyskúšať byť bez mobilu, bez nejakých sociálnych sietí. Neviem, ako dlho by som vydržal, ale aspoň by som to skúsil,“ dodal na záver herec zo Sľubu, ktorého nová séria štartuje už 7. septembra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Do šou Love Island prichádza hľadať lásku známa influencerka. Spoznajte prvé srdiečka šiestej série

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac