Prečo Adéla líže mlieko v lodičkách na štyroch? Videoklip slovenskej hviezdy je plný odkazov

Slovenská speváčka Adéla Jergová koncom minulého týždňa predstavila svetu svoj debutový album a jej fanúšikovia sú nadšení. Zároveň vyšiel aj jej nový videoklip ku skladbe „Nicole Kidman“, ktorý za pár dní získal 3 milióny pozretí. Ak poznáte kinematografiu Nicole Kidman, tak ste si v ňom mohli všimnúť odkazy na jej najikonickejšie filmové roly. Poďme si ich rozobrať.
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Adéla Jergová vydala svoj prvý hudobný album s názvom Prima, už predtým valcovala hudobné rebríčky s piesňou Ain’t In LA a pripravuje sa na svoje turné. Jedna z jej nových skladieb nesie názov podľa hereckej legendy Nicole Kidman. Vo videoklipe sú zakomponované viaceré odkazy na jej nezabudnuteľné filmové scény, ktorým vdýchla život.
Videoklip odkazuje na erotické filmy Eyes Wide Shut aj Babygirl
Jedna z nich odkazuje na snímku Eyes Wide Shut – Spaľujúca vášeň z roku 1999, ktorá vznikla pod taktovkou režiséra Stanleyho Kubricka. V scénach, kde má Adéla zopnuté vlasy s kučeravými prameňmi padajúcimi po bokoch, vyzerá presne ako Nicole v nezabudnuteľných scénach s Tomom Cruisom.
V inej zo scén vo videoklipe Adéla zvodne lozí po štyroch v červených lodičkách a následne líže mlieko z taniera na podlahe, čím odkazuje na snímku Babygirl režisérky Haliny Reijn z roku 2024, v ktorej Nicole vypije na ex pohár mlieka, ktoré dostane od svojho mladého milenca. Dokonca sa v nej nachádza identická scéna, v ktorej sa k nemu Nicole plazí po štyroch, taktiež má obuté vysoké lodičky a čierny čipkovaný top.
Krátke vlasy a narodeninová torta taktiež nie sú náhoda
Keď si Adéla ostrihá svoje dlhé ružové vlasy, mení sa na hrdinku Nicole vo filme Zrodenie (Birth) od režiséra Jonathana Glazera z roku 2004. Na túto snímku takisto odkazuje scéna, na ktorej Adéla drží tortu v tvare lodičiek so sviečkami.
Muzikál Moulin Rouge aj reklama na kiná
Samozrejme, nesmie chýbať odkaz na ikonický muzikál Moulin Rouge Baza Luhrmanna z roku 2001 v podobe scény na hojdačke, kde Adéla žiari ako hviezda.
Adéla svoj najnovší videoklip zaklincovala odkazom na reklamu na AMC kiná, v ktorej Nicole Kidman sedí v kinosále a spoza nej sála žiarivé osvetlenie. Adéla takýmto záberom dala svojmu klipu pomyselnú čerešničku a na konci si usrkla z koly. Pod reklamou Kidman sa na YouTube objavujú reakcie fanúšikov Adély, ktorí priznávajú, že si ju prišli pozrieť po tom, ako videli jej videoklip.
Čo na to samotná Nicole Kidman?
Nicole Kidman pred pár hodinami reagovala na videoklip slovenskej speváčky Adély, ktorého ukážku prezdieľala vo svojom príbehu na Instagrame. Pridala k nemu len stručný popis „speechless“, čo znamená, že ostala bez slov. A slovenskej speváčke venovala aj poďakovanie.
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