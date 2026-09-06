Muž vyhral v lotérii vyše 580 000 €. Neveril tomu, myslel si, že ide o vtip

Najprv si myslel, že si z neho vystrelili. Keď mu oznámili, že vyhral v lotérii, vôbec tomu neveril. Dokonca si musel skontrolovať svoj bankový účet, aby sa presvedčil, že peniaze naozaj pravidelne odchádzajú. Až potom mu došlo, že sa jeho život zmenil.
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Kým iní ľudia pravidelne kontrolujú výsledky a dúfajú v životnú výhru, on si ani neuvedomoval, že jeho tiket je stále v hre. Reč je o veteránovi Rickovi Robinsonovi (58) zo Somersetu vo Veľkej Británii, ktorý zabudol na to, že je zapojený do lotérie. Keď mu jedného dňa zavolali s informáciou, že získal výhru, považoval to za podvod či žart. Realita však bola oveľa príjemnejšia, ako informoval portál Daily Express.
Myslel si, že si z neho niekto robí žarty
Rick hral Postcode Lottery, no časom mu to úplne vyfučalo z hlavy. Aj preto, keď sa mu ozval pracovník z lotérie, ktorý mu oznámil, že vyhral, jeho prvou reakciou bola nedôvera. „Najskôr som si myslel, že je to žart. Zavolal mi niekto, kto tvrdil, že je z Postcode Lottery, a povedal mi: „Vyhrali ste cenu.“ Pomyslel som si: „Nie, nevyhral som,“ opísal Rick svoje prvé pocity.
Čoskoro však zistil, že nejde o žiadny vtip. Naopak, čakala ho jedna z najväčších finančných výhier v živote.
Dva tikety, vyše pol milióna eur
Starší muž mal v lotérii dva tikety. Každý z nich mu priniesol výhru 250 000 libier, takže dokopy získal neuveriteľných 500 000 libier, čo je v prepočte približne 583 000 €. Spočiatku neveril tomu, čo sa stalo. Istotu získal až po tom, ako si skontroloval svoj bankový účet a presvedčil sa, že z neho naozaj pravidelne odchádza platba za lotériu.
„Úplne som zabudol na to, že ju hrám,“ priznal veterán. Pochopiteľne, starší muž neskrýval nadšenie. „Nedokážem tomu uveriť. Je to šialené, ide o neuveriteľné množstvo peňazí,“ povedal šťastný výherca.
Rick pritom nebol jediným šťastlivcom. V meste Street v Somersete vyhralo v rámci rovnakého žrebovania až osem ľudí. Spoločne si rozdelili približne 2 250 000 000 libier, v prepočte 2 610 000 000 €.
Na čo minie peniaze?
Obrovská výhra pritom prišla v období, keď jeho rodina riešila veľmi náročnú situáciu. Ich približne 170-ročný dom len niekoľko týždňov pred oznámením výhry zasiahli ničivé povodne.
Náhla finančná injekcia tak pre rodinu znamená nielen splnenie snov, ale aj možnosť vyriešiť niektoré praktické problémy. Prvou vecou, na ktorú chce Rick peniaze použiť, je splatenie hypotéky. To však zďaleka nie je všetko.
Zvyšok peňazí chce veterán využiť aj na niečo oveľa príjemnejšie. Spolu s manželkou Sharon plánujú zrekonštruovať svoj karavan z 80. rokov.
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