Kvíz: Mala by problém aj tvoja chemikárka. Sú tieto výroky pravda alebo mýtus?

O chémii koluje viac hlúpostí než o čomkoľvek inom. Čo sa nesmie miešať, čo je jedovaté a podobne. Problém je, že ak niektorým mýtom veríš, môže to byť niekedy až ohrozujúce.
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Pripravili sme desať tvrdení a tvojou úlohou je jediné — rozhodnúť, či ide o pravdu, alebo o mýtus, ktorý sa len tvári vedecky.
Niektoré ťa prekvapia, iné ťa uistia, že tvoja chemikárka mala pravdu. Desať výrokov, dve možnosti a nula miesta na výhovorky.
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