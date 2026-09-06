Za objednávky zo Sheinu či AliExpressu zaplatíme ešte viac: EÚ prekážajú lacné produkty z Číny

Prvé údaje po zavedení nového trojeurového cla od 1. júla na malé zásielky, prichádzajúce do EÚ prevažne z Číny, naznačujú výraznú zmenu v objednávaní tovaru. Podľa belgických colníkov klesol počet malých zásielok o 53 %. Aby toho nebolo málo, ďalší poplatok na zásielky má pribudnúť od novembra 2026.
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Uviedla to Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet.„Cieľom tohto cla je obmedziť prudko rastúci prílev lacných zásielok z Číny a zároveň zlepšiť kontrolu tovaru, ktorý vstupuje na európsky trh. Jeho zavedenie malo znížiť aj záťaž colných úradov a vytvoriť férovejšie podmienky pre európskych obchodníkov, ktorí pri dovoze a predaji musia plniť prísnejšie daňové, colné a regulačné povinnosti,“ priblížila Auxtová.
Zásielok je menej
Prvé údaje podľa nej naznačujú, že clo už teraz výrazne mení štruktúru dovozu a znižuje počet najmenších zásielok. „Podľa belgickej colnej správy sa znížil počet colných deklarácií pri zásielkach do 150 eur v júli medziročne o 53 %, teda približne na polovicu,“ spresnila Auxtová.
Zároveň podľa nej colníci informovali, že sa mení aj štruktúra dovozu – priemerná deklarovaná hodnota zásielok vzrástla z 5,73 eura na 10,85 eura. To môže naznačovať, že obchodníci a logistické spoločnosti reagujú na nové pravidlá spájaním viacerých položiek do väčších zásielok.
Za prvých sedem týždňov fungovania nového systému predstavoval výber cla pri zásielkach preclených v Belgicku približne 224 miliónov eur. Belgicko vďaka svojej polohe a rozsiahlej logistickej infraštruktúre patrí medzi hlavné vstupné brány pre tovar smerujúci z tretích krajín na jednotný európsky trh.
Pribudne manipulačný poplatok
Auxtová upozornila, že je pravdepodobné, že náklady na nákupy z Číny sa budú ďalej zvyšovať. „K súčasnému clu má pribudnúť aj manipulačný poplatok za malé e-commerce zásielky, ktorý má pomôcť pokryť náklady na ich colnú kontrolu a monitoring. Uplatňovať sa má najneskôr od 1. novembra 2026 a jeho konkrétnu výšku ešte stanoví Európska komisia,“ avizovala Auxtová.
Kým v diskusiách na európskej úrovni sa objavujú sumy približne od 2 do 4 eur za zásielku, Európske združenie textilného a odevného priemyslu EURATEX navrhuje pri tzv. ultra-fast-fashion poplatok na úrovni približne 10 eur.
Jedným z hlavných dôvodov zavádzania nových opatrení je podľa nej prudký rast počtu malých zásielok. V roku 2025 do EÚ prišlo takmer 5,9 miliardy položiek, pričom až 93 % pochádzalo z Číny. Takýto objem výrazne zaťažuje colné orgány, komplikuje kontrolu dovážaného tovaru a zároveň znevýhodňuje domácich predajcov.
„Problémom je aj bezpečnosť tovaru. Pri celoeurópskej kontrolnej akcii v roku 2025 nevyhovovala pravidlám EÚ viac ako polovica skontrolovaných výrobkov vo viacerých kategóriách vrátane hračiek, elektroniky či kozmetiky,“ dodala Auxtová.
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